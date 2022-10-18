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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】體育用品股續向下、安踏挫逾9%　恒指升幅收窄至百點（不斷更新）

股市 10:05 2022/10/18

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港股市況不斷更新

美股反覆造好，港股今早承接升勢高開逾200點。阿里巴巴 （09988） 升近2%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%，比亞迪 （01211） 盈喜，股價造好升逾6%，恒指高開247點，開報16860點，科指升2.1%，報3266點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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    +2

即市走勢︰

【10：04】安踏 （02020） 跌幅擴大至逾9%，破底低見74.15元；李寧 （02331） 再跌逾4%；特步 （01368） 跌逾1%。

【10：02】內房股持續疲弱，中海外 （00688） 逆市跌0.6%；潤地 （01109） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 跌近5%；雅居樂 （03383） 跌逾1%；龍湖 （00960） 跌逾2%。

【09：57】大市升幅進一步收窄至約100點。

【09：54】恒指早段升幅收窄至145點，報16758點；科指升1.7%，報3255點。

【09：51】本港地產股逆市偏軟，恒地 （00012） 、新地 （00016） 跌0.7%；新世界 （00017） 跌0.5%；信置 （00083） 跌0.4%；長實 （01113） 跌近2%。

【09：47】APOLLO出行 （00860） 股價再升逾13%，高見0.295元。

【09：44】體育用品股普遍逆市續向下，其中安踏 （02020） 跌逾6%；李寧 （02331） 、特步 （01368） 跌逾2%。

【09：41】【零售股】莎莎挫近3%　上季港澳營業額跌8.5%、惟同店銷售升6.7%　於內地大手關29間店

【09：40】滙豐 （00005） 升近2%；中移動 （00941） 升0.2%；港交所 （00388） 再彈3%；友邦 （01299） 則逆市偏軟跌0.1%。

【09：38】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 開市後升3%；美團 （03690） 亦升近3%；小米 （01810） 升近2%；京東 （09618） 升逾2%。

【09：36】藥明生物 （02269） 逆市跌逾3%，早段低見48.3元。

【09：33】【新股IPO】飛天雲動6610首掛平開後反覆向下跌5%　每手帳面蝕120元

【09：32】【體育用品股】安踏反跌逾2%　第三季各品牌銷售全線升　FILA零售額按年錄雙位數增長

【09：29】【遊戲股】百奧家庭互動彈高半成　受惠《奧比島：夢想國度》　上季活躍賬戶增逾7成、付費賬戶升逾9成

【09：21】阿里巴巴 （09988） 升近2%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%，比亞迪 （01211） 盈喜，股價造好升逾6%，恒指高開247點，開報16860點，科指升2.1%，報3266點。

【比亞迪盈喜】比亞迪料首三季純利按年飈近3倍　受惠新能源車銷量強勁

【09：13】期指開報16956點，升389點或2.4%。

【09：09】【中港股市】安本姚鴻耀：看好四大長綫投資主題　現時是入市時機、低估值或已是催化劑

【08：44】遠大中國 （02789） 、中核國際 （02302） 今早復牌。

【08：40】恒指黑期升270點，報16917點；道指期貨升205點，報30435點。

【08：32】【盈喜盈警】中國財險料首三季淨利潤最多增30%　一文看清港股季度盈喜盈警（不斷更新）

【07：47】【業績│消費股】維達國際第三季EBITDA跌4成至近4億元　匯兌虧損總額大增6倍

【07：45】【體育用品股】361度第三季主品牌銷售按年增中雙位數　童裝更增20至25%

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接約8億港元沽盤　銀行體系結餘將跌至1032億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報16815點，升202點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報42.11元，較港收市價高0.96元或2.3%。騰訊 （00700） ADR折合報250.64元，較港收市價高3.44元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報75.33元，較港收市價高2.13元或2.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】英國財政政策昨日出現大逆轉，新任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表明將撤銷大部分9月下旬迷你預算案公布的稅收措施，刺激英鎊滙價上升，歐股收市漲1.83%，美股反覆造好，道指最多曾升677點；收升550點，報30185點；標指升94點，報3677點；納指升354點或3.43%，報10675點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】微創醫療、中國重汽、華潤啤酒

責任編輯︰梁浩碩

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