【港股市況】阿里巴巴ADR較港高近3%　恒指黑期升270點、道指期貨升205點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股反覆造好，港股若跟足ADR走勢，恒生指數料高開202點，恒指料開報16815點。滙豐 （00005） ADR折合報42.11元，較港收市價高0.96元或2.3%。騰訊 （00700） ADR折合報250.64元，較港收市價高3.44元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報75.33元，較港收市價高2.13元或2.9%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：44】遠大中國 （02789） 、中核國際 （02302） 今早復牌。

【08：40】恒指黑期升270點，報16917點；道指期貨升205點，報30435點。

【08：32】【盈喜盈警】中國財險料首三季淨利潤最多增30% 一文看清港股季度盈喜盈警（不斷更新）

【07：47】【業績│消費股】維達國際第三季EBITDA跌4成至近4億元 匯兌虧損總額大增6倍

【07：45】【體育用品股】361度第三季主品牌銷售按年增中雙位數 童裝更增20至25%

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接約8億港元沽盤 銀行體系結餘將跌至1032億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報16815點，升202點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報42.11元，較港收市價高0.96元或2.3%。騰訊 （00700） ADR折合報250.64元，較港收市價高3.44元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報75.33元，較港收市價高2.13元或2.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】英國財政政策昨日出現大逆轉，新任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表明將撤銷大部分9月下旬迷你預算案公布的稅收措施，刺激英鎊滙價上升，歐股收市漲1.83%，美股反覆造好，道指最多曾升677點；收升550點，報30185點；標指升94點，報3677點；納指升354點或3.43%，報10675點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】微創醫療、中國重汽、華潤啤酒

責任編輯︰梁浩碩