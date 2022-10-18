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【業績│消費股】維達國際第三季EBITDA跌4成至近4億元　匯兌虧損總額大增6倍

股市 07:47 2022/10/18

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【業績│消費股】維達國際第三季EBITDA跌4成至近4億元　匯兌虧損總額大增6倍

維達 （03331） 公布，截至9月30日止第三季息稅折舊攤銷前溢利（EBITDA）下降40.1%至3.99億元，相應的息稅折舊攤銷前溢利率降低7.1個百分點，至9.1%。期內，總收益增長6.5%（按固定匯率換算為12.9%），至43.74億元，當中35.99億元來自紙巾分部；7.75億元來自個人護理分部。

毛利下跌17.1%至11.91億元。毛利率縮窄7.8個百分點至27.2%。經營溢利下降78.2%至7700萬元。經營溢利率減少6.8個百分點至1.8%。如剔除來自經營活動的匯兌虧損影響，經營利潤率則為2.9%。

匯兌虧損總額為5410萬元，相對去年同期虧損750萬元，按年大增6.2倍，其中5110萬元虧損來自經營活動，300萬元虧損來自融資活動。

集團表示，第三季度業績反映當前充滿挑戰及波動的經營環境，前所未有的生產成本上漲、疫情管控對運營的干擾及匯率波動，都對集團經營造成一定壓力。在量價齊升帶動下，集團實現強勁的自然增長。期內，通過數次調價舉措、持續提升效率及產品組合，一定程度上緩和了成本大幅上漲對利潤帶來的負面影響。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽 

【業績｜零售股】鱷魚恤全年虧損擴大至7839萬元不派息　證券買賣虧損2500萬

【業績｜航運股】東方海外上季收入增17%至50億美元

責任編輯︰梁浩碩

港股 EBITDA 維達國際（03331）

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