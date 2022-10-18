【日圓滙價】日圓迫近150憂日本干預　兌港元低見5.2655　周五公布CPI最關鍵

▲ 【日圓滙價】日圓迫近150憂日本干預 周五公布CPI最關鍵

日圓滙價低見149.08，繼續創1990年8月以來低位，迫近1美元兌150日圓的關鍵心理關口，每百日圓兌港元低見5.2655，市場對日本可能干預保持高度警惕。日本財務大臣鈴木俊一周一重申，如果出現投機性滙率波動，日本將採取果斷行動。

日本央行行長黑田東彥早前表示，他會堅持超低利率，直至實現通脹穩定。預計通脹在下一財年及以後將回到2%以下。他指出，「重要的是，要以穩定且可持續的方式實現物價目標，相信維持貨幣寬鬆政策是適宜的，」

日本周五將公布9月CPI數據，市場預期將由3%放緩至2.9%，不計生鮮食品及能源的核心通脹，預期將由1.6%加速至1.8%。市場正觀望日本大企業的外貿生意，能否因圓滙貶值而受惠，多賺外滙；而企業本土市場在圓滙下跌時，面對輸入性通脹，影響利潤，亦影響打工仔加人工，開放旅遊賺旅客外滙則有助改善本土企業盈利。

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市場分析認為，日本政府除了有個滙價底線，亦可能關注日圓單日下跌的速度，這些或構成日本出手的考量。

日本對上一次干預，是在9月22日，日圓急跌至1美元兌145.9日圓時發生，即日反彈至140.36，不過，入市干預僅對短期有效，中長期無效。日本財務省早前公布，9月總共動用2.84萬億日圓（約197億美元）以阻止日圓跌勢，亦是當地自1998年以來首次以干預形式支撐日圓滙價。

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記者：譚志偉