【高息股】越秀交通11億人幣收購河南高速公路 另擬擴建廣州北二環高速

越秀交通(01052)宣布多個投資項目。集團建議斥10.98億元（人民幣．下同）向持有其44.2％股權的廣州越秀集團收購一家在河南省經營蘭尉高速公路的

公司全部股權。集團指，蘭尉高速公路運營近17年，收費里程61.03公里，收費權於2034年7月1日，連接及附近路網均非常成熟，今年7個月收入同比升約10.51％，至1.98億元，稅前純利增近44.37％，至3,431萬元，相信明年開始提供盈利貢獻，收購代價較估值約11.11億元折讓約1.17％，擬通過銀行併購貸為約60％融資，40％以內部資源撥付。越秀交通全日炒上近4%收報3.21港元，以全日最高位收市。

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集團指，收購完成後，控股的高速公路收費里程將增加約12.32％，由495.2公里增至556.23公里，而且提升收入、盈利及收費里程，有助漢孝高速公路去年12月分拆深交所上市的影響。有關建議需待股東批准。

越秀交通亦公布，持有60％股權的廣州北二環公司擬承接廣州北二環高速改擴建項目，並由白雲區徵地辦公室就先行工程承擔在白雲區的土地徵收安排，徵地補償連養老金料不超過5,270萬元。集團指，被徵收的土地不超過60畝，項目路線全長約39.38公里，建設雙向10至12車道，項目投資額約170億元，目前預計約70％以銀行融資撥付，餘額由將由廣州北二環公司的股東按注資比例提供資金。該集團預期應佔出資額約30.6億元，於施工期按進度逐步向廣州北二環公司出資，擬以內部資源及外部融資撥付，相信財務狀況及現金流量不會受到重大不利影響。

集團表示，預期擴建期間不會對廣州北二環高速車流量及收入造成重大不利影響，加上成本及利息資本化，期間不會對集團分派造成任何重大不利影響。

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