【高息股】中電第3次中期息毎股0.63元 首3季本港售電量跌2%

中電控股(00002)宣布上季營運數據。截至今年9月止九個月，香港的售電量較去年同期下降2.3％至268.72億度。儘管新冠病毒個案在夏季急增，經濟活動復甦緩慢，但7月至9月商業和基建及公共服務客戶類別的售電量較去年同期上升。由於國際燃料價格急漲，中電的每月燃料調整費亦隨之上調，導致淨電價自2022年1月以來躍升10.6％。儘管中電電價的調整幅度已遠較世界很多地方為低，然而中電的燃料成本繼續承受沉重壓力，客戶的電價將無可避免受到影響。集團同時派發第三期中期股息每股0.63元，按年持平。至2時45分，中電報53.95元，跌0.4%。

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2022年首三個季度，中國內地的零碳能源業務繼續表現穩健。然而，火電資產的表現卻受到燃料成本上升影響。中電繼續受惠於在廣東省的核電投資，其發電組合中的兩個核電站維持穩定及安全的營運。陽江核電站發電量仍然強勁，而大亞灣核電站亦表現平穩。

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澳洲業務方面，Energy Australia 根據長期對沖政策，大部分發電量的售電合約在今年批發電價上升之前已訂立，售電合約價格因而遠低於當前持續高企的現貨市場價格。由於雅洛恩電廠和Mount Piper電廠發電量短缺，未能滿足部分合約的發電量，導致結算相關合約的成本增加，使公司能源業務的財務表現受到負面影響。此外，Energy Australia不符合對沖會計的能源合約須按規定以市價計值，致使今年首九個月繼續出現重大的不利公平價值變動，而變動不低於上半年所匯報的水平。這些未變現虧損是基於合約在某個特定時間的情況，將會隨時間變更，並會在合約到期時消除。長遠來說，Energy Australia預期可受惠於高企的批發電價，惟公司必須能在價格上升的情況下生產及調度電力。

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