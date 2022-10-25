【東南亞物流】細味東南亞市場差異　通過了解尋找商機

香港企業或初創在本地市場站穩陣腳後考慮拓展業務，基於速度、資金和市場規模，多首選大灣區或中國內地市場。近年，東南亞市場如泰國、越南、馬來西亞等發展蓬勃，亦成為不少企業發展中國和歐美市場前，躍躍欲試的發展台階。

東南亞區域整體人口超過6億，年齡中位數介乎30至35歲，智能電話滲透率達65%，教育水平不斷提升。初創圈的朋友尤其科技界普遍認同，無論尋找人才和年輕市場的商機，東南亞市場不妨一試。當然，進軍任何新市場前，必須對其市場大小、法規、文化、資源等作充分的調查。

一位商界朋友在新加坡工業園區設廠，前期計劃充足，廠房和設備等準備完成。為充分使用設備提高生產力，原本打算排一早一晚兩班工作。後來開始進行招聘時竟發現原來新加坡很多藍領工人都是每天從鄰近馬來西亞新山過來，每天晚上六時前必須準時離開趕及過關跨境回家。因此晚班需招聘成本相對高的本地人，結果如意算盤打不響。

做好物流 先了解宗教文化

另一物流企業主營食物外送，在馬來西亞落地前已經做足資料蒐集，知道由於宗教關係清真食品和非清真食品的配送必須分開。原以為準備兩套保溫裝備給配送員已經萬無一失，誰不知落地營運時才發現，不但保溫裝備需要分開，配送員本身也需要完全分離，換言之配送過非清真食品的人當天就不能配送清真食品。這些宗教文化上的小差異，一不留神輕則增加成本和影響服務，重則會冒犯顧客。

近年與東南亞團隊合作緊密，每年做績效溝通時，都有很多表現出色的同事告訴我與其在國內加薪升職，他們更希望公司有機會讓他們和香港或星加坡等相對發展成熟的市場團隊合作，開開眼界。甚至寧願同樣的工資待遇也不怕辛苦讓他們有機會參與其他市場的區域工作。這種情況在越南和泰國尤其明顯，可見東南亞市場的年輕一代除了有在本地發展的魄力外，也有往外一探究竟的好奇心。

以上有關資源、文化和團隊的差異性只是冰山一角。常說中國內地市場可複製性高，商業模式在一二線城市成功後，因口味相近，可快速複製至三四線城市；反觀東南亞各市場則口味不同，要與當地消費者用當地語言進行不同形式的對話和交流，在商業和營運模式上作調整，才能事半功倍。