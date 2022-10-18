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【著數優惠】金域假日酒店限量優惠 自助午餐低至每位$225 54折嘆波士頓龍蝦或鮑魚鵝肝自助晚餐

理財智慧 09:01 2022/10/18

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香港人最愛食自助餐，包羅萬有的酒店自助餐，絕對是跟親朋好友眾會的聚會好去處。最近KKday推出尖沙咀金域假日酒店的Bistro on the Mile快閃優惠，平日自助午餐推買2送1優惠，人均225.3元起，折扣高達52%；而波士頓龍蝦或南非鮑魚鵝肝自助晚餐也推買2送1優惠，人均僅354.6元起，折扣也高達54%。

 

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【職場熱話】細公司工作OT到懷疑人生 獲機會轉去NGO 老闆卻出招留人 打工仔猶豫應否出去博一博，詳見【下一頁

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭


優惠詳情：
．自助午餐 (星期一至五)  優惠連結：請按此

⏩【買2送1】676元/3位，人均225.3元 （原價：1,413元/3位）

⏩【買3送1】1,014元/4位，人均253.5元（原價：1,884元/4位）

焦點美食：印度菜咖喱、印式扁豆餅、印式青咖喱雞 、印度烤鯖魚、印度烤包、印度薄脆、印式咖喱角、印式菠菜豆咖喱、印度薯仔白菌咖喱、印式咖喱牛肉 、印式烤羊扒、印度炸雜菜

其他美食：燒西冷、蜜椒金沙骨、中西餐湯、燒牛肉燒羊、即煮粉麵檔、十多款甜品、多口味的雪糕，各式美食不能盡錄。

用餐日期：10月18至31日
供應時間：12:00至14:30

【著數優惠】自釀蜂蜜酒工作坊 + 釀酒廠導賞團買一送一 人均低至$185 17/10 下午3時開搶!，詳見【下一頁

．自助晚餐 (星期日至四)  

⏩【買2送1】1,064元/3位，人均354.6元 （原價：2,304元/3位） 優惠連結：請按此 

⏩【買3送1】1,596元/4位，人均399元 （原價：3,072元/4位）

焦點美食：鮑魚銀芽沙律 、鮑魚雜菌沙律、韓式鮑魚冷麵沙律、鮑魚海蜇沙律、鮑魚海鮮沙律白酒啫喱杯、鴨肝凍批、雞肝慕絲、鮑魚配紅酒梨串、鴨肝醬多士、鴨肝白菌雞卷

其他美食：凍海鮮包括生蠔、凍蟹、藍青口、翡翠螺、凍蝦；七款刺身如：三文魚、吞拿魚、帶子、鯛魚等﹐多款精選壽司；沙律吧包括：龍虾配芒果莎莎醬、龍虾蟹肉蝦咯嗲、泰式柚子龍虾蟹肉沙律等；中西餐湯、燒牛肉燒羊、即煮粉麵檔、十多款甜品、多口味的雪糕，各式美食不能盡錄。

用餐日期：10月18至31日
供應時間：18:00至21:15

【假日好去處】昂坪360秋日「歲月文具巡禮」4米Fueki扭蛋機+巨大化文具打卡位 官網預訂優惠限定票價低至7折，詳見【下一頁

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責任編輯：陳詠妍

 

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