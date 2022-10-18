【投行重組】瑞信部署賣產　投行傳獲中東主權基金洽購、惟主管傳將離職　美國資產管理業務成出售目標（第二版）

▲ 【投行重組】瑞信投行傳獲中東主權基金洽購、惟主管傳將離職 美國資產管理業務成出售目標（第二版）

瑞士信貸（美：CS）月底宣布重組前夕消息不斷，投行業務、個別地區資產管理業務成減持對象。外電引述消息指，盛傳為潛在分拆選項的瑞信投行業務，獲中東主權基金青睞，阿布扎比、沙特阿拉伯主權基金正考慮是否入股，以獲取瑞信投行顯著股權。

不過，與此同時，彭博引述消息指，瑞信投行主管Christian Meissner將會在瑞信公布重組計劃後辭任。瑞信、Meissner均未有回應傳聞。

Meissner 於2020年加入瑞信，今年8月起負責該業務戰略重組。

瑞信研售美國資管業務

另外，路透社引述消息指，瑞信近期啟動程序，研究能否出售美國資產管理業務，並會在本周收集市場初步意向，以決定是否繼續推進出售程序。

瑞信資產管理業務至今年6月底總資產管理規模達4470億美元，並在全球有1200名職員，但未有細分美國地區佔比。

瑞信將在10月27日公布季度業績，並且同時公布戰略重組方案。

在售產傳聞和美國銀行同業季績普遍勝預期下，瑞信ADR周一股價升3.6%，報4.55美元。

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編輯：麥德銘