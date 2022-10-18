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【快電商】即興消費帶動電商發展　營運模式以公里計

科技 09:00 2022/10/18

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快電商一詞最近成為熱門搜索，不少商界朋友尤其餐飲和零售業管理人員亦表示，傳統電商經過多年發展開始遇到增長瓶頸，要通過開展快電商業務創造新的消費場景刺激生意。

【經濟指數】大灣區營商景氣指數連跌五季至41.3　香港跑贏一眾城市反彈回升

【消費調查】超過2成港人月花超過2000元買外賣　灣仔區消費金額冠全港

的而且確，全球領先電商巨頭近年紛紛推出快電商業務，內地龍頭美團的美團閃購、美國沃爾瑪（Walmart）的Walmart Express、東南亞蝦皮（Shopee）的Shopee24、印度Flipkart 的Flipkart Quick等快電商服務，將其電商配送服務從幾天縮短到幾小時。本地電商HKTVmall的HKTVexpress和yuu to me的yuu to me Now。究竟到底何謂快電商？做生意又是否如耍功夫，真的唯快不破？

隨買即用風氣帶動快電商
故事要從10年前說起，懶人經濟造就外賣平台的興起，消費者崇尚即興消費講求速度和方便，與以往經過搜索和格價才下單的謹慎消費習慣截然不同，快電商的雛形就悄悄地由線上餐飲業開始萌芽。10年過去，隨着科技和物流配套成熟，這種「隨買即用」的場景亦逐漸延伸至其他消費類型，例如生活百貨、生鮮食品、甚至網紅帶貨和各類直播閃購，通通隨傳隨到即時享受。

快電商的營運模式多以約幾公里大小的商圈為單位，先以消費者實時位置為中心，再把商圈內合適的商家和產品提供給消費者選購。這種方法確保商家和消費者之間的距離不會太遠，配送時間更有保證，大家回想一下平日使用外賣平台的經驗就更容易明白了。然而，速度是結果，各環節的配套才是關鍵。換言之商品需要從最就近的分店即時發貨、店員備貨與物流的精準交接和充裕的區域配送員，缺一不可。

分秒必爭  消費者留意送貨員位置
更甚的是，傳統網上購物，下單後靜待收貨通知，商家有充裕時間安排物流，消費者也不至於每分每秒查看訂單進度。相反快電商分秒必爭，下單前預計配送時間長短的估算固然會影消費者的下單意欲，下單後消費者等着食物和日用品，看着APP裏的訂單狀態不斷實時更新，配送員實時位置亦一目了然，消費者獲得更多資訊的同時，商家壓力也因此大增。

因此，即使快電商是市場趨勢，執行起來還是需要在營運、科技、資源和各種配套整體考慮，企業需要高度的靈活性來配合快電商策略。2022年踏入最後一季，在準備迎接每年旺季的同時，也應該多留意市場趨勢和參考成功案例，為未來發展作好準備。

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撰文 : 范俊彥 企業顧問和Zeek聯合創辦人

欄名 : Smart World

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