【快電商】即興消費帶動電商發展　營運模式以公里計

快電商一詞最近成為熱門搜索,不少商界朋友尤其餐飲和零售業管理人員亦表示,傳統電商經過多年發展開始遇到增長瓶頸,要通過開展快電商業務創造新的消費場景刺激生意。



的而且確,全球領先電商巨頭近年紛紛推出快電商業務,內地龍頭美團的美團閃購、美國沃爾瑪(Walmart)的Walmart Express、東南亞蝦皮(Shopee)的Shopee24、印度Flipkart 的Flipkart Quick等快電商服務,將其電商配送服務從幾天縮短到幾小時。本地電商HKTVmall的HKTVexpress和yuu to me的yuu to me Now。究竟到底何謂快電商?做生意又是否如耍功夫,真的唯快不破?

隨買即用風氣帶動快電商

故事要從10年前說起,懶人經濟造就外賣平台的興起,消費者崇尚即興消費講求速度和方便,與以往經過搜索和格價才下單的謹慎消費習慣截然不同,快電商的雛形就悄悄地由線上餐飲業開始萌芽。10年過去,隨着科技和物流配套成熟,這種「隨買即用」的場景亦逐漸延伸至其他消費類型,例如生活百貨、生鮮食品、甚至網紅帶貨和各類直播閃購,通通隨傳隨到即時享受。

快電商的營運模式多以約幾公里大小的商圈為單位,先以消費者實時位置為中心,再把商圈內合適的商家和產品提供給消費者選購。這種方法確保商家和消費者之間的距離不會太遠,配送時間更有保證,大家回想一下平日使用外賣平台的經驗就更容易明白了。然而,速度是結果,各環節的配套才是關鍵。換言之商品需要從最就近的分店即時發貨、店員備貨與物流的精準交接和充裕的區域配送員,缺一不可。

分秒必爭 消費者留意送貨員位置

更甚的是,傳統網上購物,下單後靜待收貨通知,商家有充裕時間安排物流,消費者也不至於每分每秒查看訂單進度。相反快電商分秒必爭,下單前預計配送時間長短的估算固然會影消費者的下單意欲,下單後消費者等着食物和日用品,看着APP裏的訂單狀態不斷實時更新,配送員實時位置亦一目了然,消費者獲得更多資訊的同時,商家壓力也因此大增。

因此,即使快電商是市場趨勢,執行起來還是需要在營運、科技、資源和各種配套整體考慮,企業需要高度的靈活性來配合快電商策略。2022年踏入最後一季,在準備迎接每年旺季的同時,也應該多留意市場趨勢和參考成功案例,為未來發展作好準備。



