【中港股市】安本姚鴻耀：看好四大長綫投資主題　現時是入市時機、低估值或已是催化劑

宏觀經濟烏雲密佈，中港股市在低位反覆徘徊，但安本中國股票主管姚鴻耀仍認為，四大投資主題（1）科技自主、（2）綠色產業、（3）大健康、（4）消費升級是長遠趨勢，籲揀龍頭及各細分領域具領導地位的中小型公司。

姚鴻耀接受專訪時指，內地清零政策及房地產去槓桿為兩大短綫風險，相信中國將逐步放鬆清零政策，屆時將對中國GDP有大的支持作用。他又指，正觀望中央如何扭轉購房信心，警告一旦不能軟著陸，將再對中國經濟構成衝擊。

縱然短綫前景未明朗，但安本認為長綫投資主題機遇不變，因此認為現時反而是入市時機。

「很多投資者在等催化劑，尤其是與清零政策有關，其實我們一定要等嗎？因為現在已經是非常低的價格，可能低的價格就是一個催化劑...新能源及資訊科技（IT）等投資主題未來3年的複合年均增長率達30%。當我們非常擔心宏觀時，可能已經錯過了或延遲切入有吸引力、良好增長的題材。」

科技硬件軟件賽道長 看好產業鏈的「小巨人」企業

中美角力導致中國長遠要減少對西方的依賴，姚鴻耀指，以芯片為例，中國每年仍需進口3,000億美元，美國芯片法案促進中國加快自主研發，中國在科技硬件及軟件方面均具有長的賽道。

選股方面，他偏好如設備等輔助性質的公司，不單容易替代國外的器材供應商，競爭範圍也相對較小，能以較高的市場份額佔據市場，認為「小巨人」企業具吸引力。

經濟下行令消費受壓，但姚鴻耀指，消費升級是中國的結構性趨勢。必需消費股受疫情影響較少，表現也相對好，甚至出現超買迹象，警告領先的消費股短綫有回調壓力。

至於綠色產業，安本看好以A股為主的光伏股，因中國在全球佔比仍較大，故優勢顯著。大健康主題方面，姚鴻耀指，看好醫院及研發相關的板塊，而中央正鼓勵將重心由房地產轉移到資本市場，相信未來理財行業大有可為。

專訪全文

安本看好中港股 籲吸4大主題龍頭

內地刺激政策細節 料需待兩會後

記者：袁諾曦

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