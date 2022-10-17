【美股焦點】梅鐸擬重新合併新聞集團、霍士　股價各自走、分析員直言「搲頭」

▲ 【美股焦點】梅鐸重新建議合併新聞集團、霍士 股價各自走、分析員直言「挖頭」

傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）計劃將9年前分拆的霍士公司（美 ：FOXA）、新聞集團（美：NWSA）重新合併。霍士新聞為美國保守派電視台FOX News 母企，而新聞集團則擁有道瓊斯和旗下《華爾街日報》等。兩家公司據報已成立特別董事委員會，研究合併條款。

消息傳出後，兩家公司周一股價反應各異。霍士早市股價跌7%，暫報29.39美元；新聞集團則升7%，暫報16.65美元。

梅鐸家族分別擁有新聞集團和霍士公司39%和42%投票權，外界視有關合併是為其51歲兒子Lachlan Murdoch接掌而鋪路，他現時為霍士公司CEO。被視為接班人選之一、梅鐸另一兒子James Murdoch 2020年從新聞集團辭任，明言不同意公司新聞方向。

霍士、新聞集團2013年分拆 霍士將電視電影資產售予迪士尼

霍士與新聞集團於2013年分拆，當時霍士名為「21世紀霍士」，2017年宣布將電視和電影資產出售予迪士尼，並保留廣播電視網絡、新聞頻道以及霍士體育資產，並易名為現時的霍士公司。

市場對兩者重新合併反應不一，巴克萊分析師更指方案令人搲頭（head-scratcher），認為兩者業務無法互補，而且不能改變兩家公司估值較同業低的處境。兩家公司目前估值均為預測EBITDA的6倍。瑞銀分析員就指，新聞集團旗下的道瓊斯、紐約郵報 （New York Post）或可與霍士新聞台一併行銷。

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編輯：麥德銘