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【比亞迪盈喜】比亞迪料首三季純利按年飈近3倍　受惠新能源車銷量強勁

股市 21:00 2022/10/17

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比亞迪料首三季純利按年飈近3倍　受惠新能源車銷量強勁

比亞迪 （01211） 受惠新能源車銷量強勁增長，預計首三季純利為91億至95億元（人民幣，下同），按年升2.7倍至2.9倍，扣除非經常性損益後，料純利為81億至88億元，按年增長達8.1倍至8.9倍。

單計第三季度，比亞迪預期，純利為55億至59億元，按年升3.3倍至3.65倍，扣除非經常性損益後，料純利為50.7億至57.7億元，升幅達8.8倍至10.1倍。

儘管面對複雜嚴峻的經濟形勢、疫情散發、極端高溫天氣及大宗商品價格高企等多重不利因素，但比亞迪指，新能源汽車銷量保持強勁增長，持續創下歷史新高，市場佔有率持續強化，推動盈利大幅改善，有效緩解上游原材料價格上漲帶來的盈利壓力。

集團續指，手機部件及組裝業務方面，消費電子行業需求依舊疲弱，但得益於成本控制能力提升及產品結構調整，盈利能力有所改善。

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編輯：袁諾曦

比亞迪股份（01211） 人民幣 純利 港股

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