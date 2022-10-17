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【華晨中國1114】摩通：對華晨投資理念有變 下調目標價至5元

股樓投資 20:36 2022/10/17

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摩根大通表示對於華晨（01114）的投資理念已有所改變，並指公司出售華晨寶馬汽車股權予寶馬及復牌後，未來來自華晨寶馬汽車的盈利貢獻會有所減少。該行下調其目標價至5元。華晨收市報2.95元，跌幅3.3%。

 

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

 

該行指出，華晨過去的股價很大程度上是由於寶馬於內地的增長，因此預測市盈率值得10至20倍。當公司出售華晨寶馬汽車25%股權予寶馬及復牌後，來自華晨寶馬汽車的盈利貢獻將會減少，認為公司的股價將取決於是否進行一次性分派收益。該行又指華晨目前股價被低估，並根據該行的股息折現模型，將華晨的目標價由11.5元下調至5元，維持評級「增持」。




【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行認為華晨復牌後股價應聲暴跌，部分是因公司對於派發特別息缺乏明確的決定。假設公司派發特別息的派息率約為50%至90%，料每股特別息約為1.1至2.9元。對於未來源自華晨寶馬的盈利貢獻所衍生的未來股息，相信20%至25%的派息率合理，與大部分同業一致。

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

 

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撰文：鄭昊彤

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大行報告 華晨中國汽車（01114） 港股

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