【大行報告】料收入增長面臨挑戰 滙豐下調百度目標價至161.2元

滙豐環球表示百度（09888）旗下業務收入增長或面臨更多挑戰，並預期核心營銷收入將按年下跌，下調其目標價至161.2元。百度周一（17日）收市報98.85元，跌幅5.3%。





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該行早前預料，百度旗下廣告和雲計算業務收入增長在短中期可能面臨更多挑戰，至於美國芯片出口限制帶來的影響，料因目前有限的使用場景和自主開發的芯片能力而有所緩衝。該行將百度目標價由195元下調至161.2元，並維持「買入」評級。



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滙豐預計，百度今年第三季核心收入將按年持平，非營銷收入按年增長19%，由雲計算收入按年增長20%推動，但預計核心營銷收入將按年下降5%。考慮到移動生態系統業務的持續成本控制和新業務的虧損收窄，該行估計百度的核心非公認會計準則下的經營利潤率按季持平為22%。

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撰文：鄭昊彤