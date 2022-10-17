恒隆啟「她領航」計劃 百名女大學生參與培訓

由恒隆地產（00101）發起及主辦、香港青年協會領袖學院合辦的恒隆「她領航」計劃今啟動，為100名女大學生提供指導課程及實習機會。恒隆地產行政總裁盧韋柏表示，希望推動女性發展，並給同學機會在精英女性領導人下學習。

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「她領航」計劃向全港大學女學生招手，由包括恒隆董事及其租戶等的精英女性擔任導師，為加入計劃的女大學生給予指導，以及在恒隆地產或導師的公司實習的機會。香港青年協會總幹事何永昌表示深感女性對社會及經濟上的貢獻，望為有領袖潛能的女大學生提供培訓。



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該計劃在香港和上海同步開展，亦為參與計劃的學生提供兩地交流的機會。其中就讀香港浸會大學中文系二年級的劉綺晴表示，希望透過與各地精英女性交流下學習，並計劃日後參與更多青年發展的項目。

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撰文：鄭昊彤