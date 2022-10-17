【新股IPO】內地企業電商豬八戒遞表來港上市　非網絡安全審查法對象

▲ 【新股IPO】內地企業電商豬八戒遞表來港上市

內地企業服務電商平台豬八戒早前遞表赴港上市，中信證券及建銀國際為聯席保薦人。

為內地最大綜合型定制化企業服務電商

豬八戒初步招股文件引述艾瑞咨詢報告指出，以去年商品交易總額（GMV）計算，豬八戒為內地最大綜合型定制化企業服務電商市場，內地第二大定制化企業服務電商市場，截至今年6月底止，集團提供逾500種企業服務，企業僱主逾2250萬名，累計服務商共690萬名。

收益、價單及付費會員均按年減少

豬八戒截至6月底止，上半年收益按年少25.1%至2.87億元；權益股東應佔虧損擴大4.44倍至1.32億元。豬八戒去年全年商品交易總額按年增53.3%至84.05億元人民幣（人民幣，下同）；平均價單則按年少9.9%至22,888元；僱主及服務次數分別增28.3%及77%至30.8萬名及294萬次；付費會員按年少25.6%至4530名。

集團未被內地監管機構視為網絡監管對象

豬八戒在文件上表示，《網絡安全審查法》已於2月15日生效，集團未收到監管機構認定為構成或可能構成關鍵信息基礎設施營運者通知；處理的數據以未有認定為重要數據或國家核心數據，監管機構亦口頭確認來港上市並非被為《網絡安全審查法》內的赴國外上市，因此不需主動申報網絡安全審查。、

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記者：宋佩恩