  • 27°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 21:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】內地企業電商豬八戒遞表來港上市　非網絡安全審查法對象

新股IPO 20:31 2022/10/17

分享：

分享：

【新股IPO】內地企業電商豬八戒遞表來港上市

內地企業服務電商平台豬八戒早前遞表赴港上市，中信證券及建銀國際為聯席保薦人。

為內地最大綜合型定制化企業服務電商

豬八戒初步招股文件引述艾瑞咨詢報告指出，以去年商品交易總額（GMV）計算，豬八戒為內地最大綜合型定制化企業服務電商市場，內地第二大定制化企業服務電商市場，截至今年6月底止，集團提供逾500種企業服務，企業僱主逾2250萬名，累計服務商共690萬名。

收益、價單及付費會員均按年減少

豬八戒截至6月底止，上半年收益按年少25.1%至2.87億元；權益股東應佔虧損擴大4.44倍至1.32億元。豬八戒去年全年商品交易總額按年增53.3%至84.05億元人民幣（人民幣，下同）；平均價單則按年少9.9%至22,888元；僱主及服務次數分別增28.3%及77%至30.8萬名及294萬次；付費會員按年少25.6%至4530名。

集團未被內地監管機構視為網絡監管對象

豬八戒在文件上表示，《網絡安全審查法》已於2月15日生效，集團未收到監管機構認定為構成或可能構成關鍵信息基礎設施營運者通知；處理的數據以未有認定為重要數據或國家核心數據，監管機構亦口頭確認來港上市並非被為《網絡安全審查法》內的赴國外上市，因此不需主動申報網絡安全審查。、

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

相關文章：

【新股IPO】飛天雲動6610暗盤跌幅收窄　最多跌6%、一手帳面蝕140元

【新股IPO】潤歌互動2422首掛高招股價1.1倍、每手帳面大賺2840元　為今年新股首日表現第二佳

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股 SaaS IPO

上一篇文章

【比亞迪盈喜】比亞迪料首三季純利按年飈近3倍　受惠新能源車銷量強勁

下一篇文章

【美國經濟數據】美國10月紐約州製造業調查指數遜預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+北水】恒指夜期升53點　北水錄55.5億元淨流入　大手買騰訊美團（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期升53點　北水錄55.5億元淨流入　大手買騰訊美團（不斷更新）
【颱風消息】天文台：3號風球料到周二早上5時前維持　改發8號風球機會不大
【颱風消息】天文台：3號風球料到周二早上5時前維持　改發8號風球機會不大
【香港樓市】花旗楊海全：樓價見底前料再跌一成　預期政府放寬專才買樓、明年2月再免港人買第二層樓的從價印花稅
【香港樓市】花旗楊海全：樓價見底前料再跌一成　預期政府放寬專才買樓、明年2月再免港人買第二層樓的從價印花稅
【體育用品股】李寧冬季新褸惹內地網民爭議　早段曾插逾一成、收跌4.3%
【體育用品股】李寧冬季新褸惹內地網民爭議　早段曾插逾一成、收跌4.3%
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【英鎊危機】摩通戴蒙：對有英國養老金槓桿高感驚訝　料未來有更多黑天鵝
【英鎊危機】摩通戴蒙：對有英國養老金槓桿高感驚訝　料未來有更多黑天鵝
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款