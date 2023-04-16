【新股IPO】內地企業電商豬八戒再遞表　付費會員按年減少47%

▲ 【新股IPO】內地企業電商豬八戒遞表來港上市

內地企業服務電商平台豬八戒早前（14日）再度遞表赴港上市，中信證券及建銀國際為聯席保薦人。截至12月底止，豬八戒去年收益按年少29.5%至5.41億元（人民幣，下同）；虧損收窄35.6%至2.26億元。

收益、價單及付費會員均按年減少

豬八戒去年全年成交總額按年增加35.5%至113.89億元人民幣（人民幣，下同）；平均價單則按年增加74.4%至44,328元；累計僱主及服務商數量分別增7.2%及11.7%至2625.1萬名及736.2萬個；付費會員按年少46.6%至2,418名。

為內地第二大綜合型定制化企業服務電商

豬八戒初步招股文件引述艾瑞咨詢報告指出，以2021年商品交易總額（GMV）計算，豬八戒為內地第二大綜合型定制化企業服務電商市場，截至去年12月底，集團提供逾650種企業服務，註冊用戶3360萬名，企業僱主逾2630萬名，累計服務商共740萬名。

豬八戒預期集資額將作未來5年擴大用戶群體；加強技術研發，加大對SaaS產品升級；尋求策略投資及收購機會，料少數股權投資上限約2300萬元，或收購介乎3500萬至4000萬元；以及營運資金用途。

集團未被內地監管機構視為網絡監管對象

豬八戒在文件上表示，《網絡安全審查法》已於2022年2月15日生效，集團未收到監管機構認定為構成或可能構成關鍵信息基礎設施營運者通知；處理的數據以未有認定為重要數據或國家核心數據，監管機構亦口頭確認來港上市並非被為《網絡安全審查法》內的赴國外上市，因此不需主動申報網絡安全審查。

豬八戒曾於去年10月14日遞表，今年4月14日再度遞表，意味上次申請到期後，豬八戒即再度遞表。

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記者：宋佩恩