【美股業績】美國銀行上季業績勝預期　純利按年跌9.4%　股價早段升5%

▲ 【美股業績】美國銀行上季盈利及收入勝預期 純利按年跌9.4%

美國銀行（美：BAC）公布，第三季純利按年跌9.4%至65.8億美元，每股盈利跌4.7%至0.81美元，高於預期的0.78美元。期內，收入為246.1億美元，按年升7.5%，高於預期的235.7億美元。

美銀於美股早段升5.1%，報33.33美元。

上季淨利息收入按年升24%至138.7億美元，主因受惠於更高的利率及穩健的貸款增長。非利息收入則跌8%至107億美元。

期內，消費者銀行業務收入按年升12%至99億美元，全球財富與投資管理業務收入則跌12%至54億美元，環球銀行業務收入升6.6%至近56億美元。

上季普通股權一級資本比率（CET1）為11%，較第二季度上升49點子。

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編輯：袁諾曦