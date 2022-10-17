【美國經濟】IMF：美國通脹非常頑固　聯儲局應堅持收緊貨幣政策

國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁Gita Gopinath表示，美國通脹非常頑固，聯儲局應該堅持收緊貨幣政策，否則就會失去市場信任。

Gopinath稱，通脹仍然非常頑固，如果在這樣的環境下，聯儲局表明不再按計劃收緊貨幣​​政策，那將嚴重喪失公信力。鑑於經濟數據，聯儲局應該堅持到底。

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她又稱，歐洲央行將在年底前將貨幣政策正常化，然後在明年收緊亦是正確的決定。她提到，IMF預計歐元區明年只有0.5%經濟增長。

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撰文：黃苑筠