【美國經濟】拜登反駁美元走強拖累全球經濟　不擔心滙價強勢

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【賢行軼事@iM網欄】 用其所長：足球場上的人才管理
近來美元匯率走高，美國總統拜登（Joe Biden）表示，不擔心美元強勢，並駁斥美元走強帶來風險的觀點，認為全球經濟疲弱，是由於其他國家缺乏經濟增長及健全政策。
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他稱，並不擔心美元強勢，認為美國經濟非常強勁。他對世界其他地區感到擔憂，又指有其他地方的通脹情況比美國還糟糕。
他亦批評英國首相卓慧思（Liz Truss）的減稅計劃，引發市場動盪，直指政策是「錯誤的」。
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撰文：黃苑筠