【美國經濟】拜登反駁美元走強拖累全球經濟　不擔心滙價強勢

近來美元匯率走高，美國總統拜登（Joe Biden）表示，不擔心美元強勢，並駁斥美元走強帶來風險的觀點，認為全球經濟疲弱，是由於其他國家缺乏經濟增長及健全政策。

【延伸閱讀】【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

他稱，並不擔心美元強勢，認為美國經濟非常強勁。他對世界其他地區感到擔憂，又指有其他地方的通脹情況比美國還糟糕。

他亦批評英國首相卓慧思（Liz Truss）的減稅計劃，引發市場動盪，直指政策是「錯誤的」。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點 美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：黃苑筠