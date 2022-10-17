長情業主持貨約24年沽南豐廣場三房套 呎售約1.2萬 創同類新低

將軍澳南豐廣場錄低價成交，長情業主持貨約24年沽貨，三房套呎售12155元創同類新低。

中原地產伍錦基指出，南豐廣場2座低層A室實用面積724平方呎 ，以880萬成交，實用呎價12155元，創屋苑三房套呎價新低。對比屋苑對上一宗同類型成交單位，價錢低近約15%。

是次成交單位坐向西南，享山景。原業主早於1998年以約274.5萬元購入物業，持貨逾約24年，現帳面獲利約605.5萬元，物業期內升值約1.2倍。

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