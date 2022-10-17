【蘋果漏洞】蘋果「以舊換新」計畫有漏洞？客戶投訴舊設備常寄失

▲ 有外媒編輯就指出，早前透過郵寄方法進行以舊換新計畫，但卻收到蘋果的電子郵件指快遞已收到，但包裝內卻沒有任何東西。

蘋果（Apple）近年大力推廣「iPhone以舊換新」活動，回收客戶的iPhone舊機，再以折扣優惠方式讓客戶購買新手機。不過近日有外媒編輯就指出，早前透過郵寄方法進行以舊換新計畫，但卻收到蘋果的電子郵件指快遞已收到，但包裝內卻沒有任何東西。蘋果其後更在其綁定的信用卡中，扣除了705美元（約5,534港元）的以舊換新折扣。

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外媒9To5Mac編輯Chance Miller表示，他早前將一部iPhone 13 Pro Max郵寄予蘋果，進行以舊換新。惟一個星期後，他卻收到蘋果的電郵指，包裹入面沒有設備。該企也要求他描述他是如何包裝和密封裡面的物品。

Miller指，Twitter上也有大批iPhone用戶投訴，幾乎每年都會收到這樣的郵件，而今年的iPhone 14也不例外。他認為，這計畫存在一個嚴重漏洞，該企一直依賴第三方快遞公司，在用戶將iPhone交給快遞公司，和第三方公司收到iPhone過程中，iPhone很可能已被偷走。

Miller認為，要解決這個問題，最好辦法是蘋果為iPhone增加「以舊換新模式」，讓用戶在成功換機之前，可以透過此功能追踪手機在整個快遞過程中的位置和進展。

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責任編輯：曾曉汶

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