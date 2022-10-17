【日圓滙率】日圓交易員猜測 日府上周曾秘進場干預滙率

多個日圓交易員猜測，日本政府上周或曾祕密進場干預日圓滙市，以壓日圓跌勢。

美國消費者通脹數據在上周四公布，消息公布後美元兌日圓一度升至 147.67水平，後跌至146.50低點再反彈。市場猜測日本央行曾於此時進場造成波動。

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貨幣經紀行Central Tanshi Co.首席經理 Yosuke Takahama 估算，若央行在13日曾干市，當局可能已經動用了大約 1 兆日元 （約527億元）以支撐日圓匯率，數字相當於9月干預外匯市場消耗的三分一。

三菱日聯摩根士丹利證券駐東京首席外匯策略師 Daisaku Ueno同樣表示，從日本央行的往來帳赤字來看，財務省上周入市干預的可能性很高。

此前，日本外匯事務官員Masato Kanda曾在上月，日本宣布入市干預時表示，隱秘干預為政府可能的選項之一，財務省不一定會在每次干預時都進行確認。

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撰文：何珊如