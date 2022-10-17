【英鎊危機】英國財相侯俊偉：撤銷大部分迷你預算案措施

英國新任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）將於周一發表一份緊急聲明，大部分由前財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）所提出的迷你預算案的內容將被取消。消息英鎊滙價隨即急升，兌美元，度高見1.133。

侯俊偉說，撤銷幾乎所有尚未啟動的減稅措施，如取消基本所得稅率則從20%降至19%的計劃，而削減國民保險以及印花稅優惠將繼續保留。他表示，宣布這些措施的原因是為市場提供信心和穩定性，稍後將在下議院交代更多細節。

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侯俊偉又稱，政府將在明年4月審查其能源補助計劃，該計劃原維持兩年至2024年9月。

侯俊偉說，沒有政府可以控制市場，但其可以就公共財政給予確定性。他說，計劃將避免在月底公布完整的財政計劃之前出現不確定性。他補充說，這將帶來信心和穩定性。

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撰文：何珊如