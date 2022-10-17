▲ 【金融科技】許正宇：預留約千萬元支持數碼港推新一輪「拍住上」計劃 將於月底推NFT

由數碼港舉辦的新一輪「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃首輪現正招募，11月30日截止。財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府參照往年經驗，將預留約1000萬元支持計劃，料各獲批項目資助金額增加15萬至40萬元，歡迎研究單位、私營金融科技實驗室及公眾參與，並夥拍金融機構作跨行業及技術合作。

許正宇指，上屆計劃有逾90個項目完成，申請項目主要與支付科技、環境保護、社會責任及公司治理（ESG）及數據有關，不少申請公司更拓展業務到大灣區及東南亞地區，反映本地金融科技公司取得成功。

有關申請必須為全新項目

數碼港金融科技總監嚴滌宇指，有關申請項目必須為全新項目，計劃書方式並無限制，鼓勵參與者善用科技軟件填寫計劃書及進行計劃。如首輪申請資助仍有餘額，將於12月6日至明年1月31日推行「拍住上」計畫第二階段招募。

另外，金融科技周將於月底舉行，許正宇指，將推出非同質化貨幣（NFT），以顯示政府重視金融科技發展。

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記者：宋佩恩