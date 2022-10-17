  • 26°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 19:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金融科技】許正宇：預留約千萬元支持數碼港推新一輪「拍住上」計劃　將於月底推NFT

Hot Talk 19:12 2022/10/17

分享：

分享：

【金融科技】許正宇：預留約千萬元支持數碼港推新一輪「拍住上」計劃　將於月底推NFT

由數碼港舉辦的新一輪「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃首輪現正招募，11月30日截止。財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府參照往年經驗，將預留約1000萬元支持計劃，料各獲批項目資助金額增加15萬至40萬元，歡迎研究單位、私營金融科技實驗室及公眾參與，並夥拍金融機構作跨行業及技術合作。

許正宇指，上屆計劃有逾90個項目完成，申請項目主要與支付科技、環境保護、社會責任及公司治理（ESG）及數據有關，不少申請公司更拓展業務到大灣區及東南亞地區，反映本地金融科技公司取得成功。

有關申請必須為全新項目

數碼港金融科技總監嚴滌宇指，有關申請項目必須為全新項目，計劃書方式並無限制，鼓勵參與者善用科技軟件填寫計劃書及進行計劃。如首輪申請資助仍有餘額，將於12月6日至明年1月31日推行「拍住上」計畫第二階段招募。

另外，金融科技周將於月底舉行，許正宇指，將推出非同質化貨幣（NFT），以顯示政府重視金融科技發展。

相關文章：【金融科技】陳茂波：政府將於金融科技周發布虛擬資產政策宣言　涵蓋監管制度

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐向科大投入千萬元建夥伴關係　促進滙豐及香港金融科技人才發展

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
許正宇 NFT ESG 大灣區 財經事務及庫務局 金融 Fintech 金融機構

下一篇文章

【新股IPO】飛天雲動6610暗盤跌幅收窄　最多跌6%、一手帳面蝕140元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英鎊危機】摩通戴蒙：對有英國養老金槓桿高感驚訝　料未來有更多黑天鵝
【英鎊危機】摩通戴蒙：對有英國養老金槓桿高感驚訝　料未來有更多黑天鵝
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【港股夜期+北水】恒指夜期升53點　北水錄55.5億元淨流入　大手買騰訊美團（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期升53點　北水錄55.5億元淨流入　大手買騰訊美團（不斷更新）
【美債危機】美國財政部研提早拆彈　計劃回購舊債　免爆英式金融危機
【美債危機】美國財政部研提早拆彈　計劃回購舊債　免爆英式金融危機
【颱風消息】天文台：日內維持三號強風信號　今晚午夜前改發八號烈風或暴風信號機會不大
【颱風消息】天文台：日內維持三號強風信號　今晚午夜前改發八號烈風或暴風信號機會不大
【日圓滙價】1萬港元約兌換近19萬日圓　日本官員再出口術阻嚇單邊貶值
【日圓滙價】1萬港元約兌換近19萬日圓　日本官員再出口術阻嚇單邊貶值
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款