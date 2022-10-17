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薈藍開放式戶呎租61.6元 媲美豪宅價錢 創同區新高

股樓投資 18:34 2022/10/17

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青衣新盤薈藍再錄租務成交，樓盤開放式單位每呎約61.6元租出，媲美豪宅價錢，更創同區新高價。

美聯物業許奕俊表示，薈藍租務暢旺，未入伙已預先錄約40租務成交，本月持續暢旺，至今錄約8宗租務成交，該盤中層A8室，實用面積203方呎，屬開放式單位，由於屋苑配套及質素佳，故獲不少年輕租客垂青，屋苑本月開始入伙，即頻錄租務成交，是次單位以1.25萬元月租承租，實用呎租約61.6元，為新高價租務成交。

業主於2021年9月以約498萬元購入物業，若以目前租金回報計算，租賃回報逾3厘。

延伸閱讀 【有相睇】移民業主帳蝕177萬離場 嘉熙3房938萬沽

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 私人屋苑 美聯物業 青衣 薈藍

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