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BTS成員將陸續入伍服役 最快2025再合體

環球社會熱點 09:05 2022/10/18

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南韓男團防彈少年團（BTS）人氣長期高企，7名成員入伍服役時間成為外界關注要點。BTS的經紀公司HYBE確認，7名成員將陸續入伍。其中BTS最年長成員Jin將在本月取消延遲入伍申請，未來2年將不會出席任何活動。

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BTS經紀公司HYBE周一（17日）證實，將於今年12月年滿30歲的Jin（金碩珍）將會在本月下旬取消延遲入伍申請，並遵從規定入伍服役。經紀公司同時確認，其餘成員亦會按照計劃，陸續入伍服役。

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經紀公司其後再獨立發表聲明強調，公司及一眾BTS成員期待在2025年時，以團體身份重聚。

俄歌手拒參戰收徵召令後自殺：我未準備好殺人 【下一頁】

南韓政府規定，所有男性必須在18至28歲期間入伍服役18至21個月。但過往亦有個別豁免或縮短服役時間例子，如奧運及亞運獎牌得主，及得獎音樂家等。過往亦有意見呼籲豁免BTS成員兵役，但最終未有批准。

BTD於今年6月時宣布成員將單飛發展，但不會解散團隊。BTS上周六（15日）為表支持南韓申辦2030年世博會，在釜山重聚舉辦一場免費音樂會。

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責任編輯：李俊儀

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