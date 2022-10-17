▲ 【滙豐HSBC】Tyson Yoshi及Serrini分享理財心得 為滙豐Mobile banking廣告化身阿凡達（多圖）

滙豐早前公布，Tyson Yoshi及Serrini兩位歌手將舉行全港首個現實x元宇宙音樂會《DuoVerse》，兩人更為滙豐流動理財應用程式（HSBC HK App）拍攝廣告片，與演唱會遙相呼應。Serrini替滙豐拍攝廣告片期間，分享自己的理財心得，「我之前旅行有時會怕過度揮金，始終我比較及時行樂，想買就買」。

Serrini指，HSBC HK App能無縫配合其想做就做的風格，App上的「個人預算」功能會自動追蹤支出及預算，當超出預算時會即時發出提示，了解日常消費的同時，可再放心揮金買心頭好。

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Tyson Yoshi則在拍攝空檔亦不忘健身，在音樂會前積極備戰，務求以最佳狀態迎接觀眾。他指，健身也好，做音樂也好，每做一件事，過程都好緊要，因為過程才是最好玩。正如HSBC HK App的Well+健康獎賞計劃任務，都是身、心、財的提升。

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Tyson Yoshi及Serrini廣告中化身阿凡達（Avatar），演繹滙豐Mobile Banking如何將科技重新定義，提供更個人化、更隨心所欲及更多獎賞的流動理財服務體驗，呈現「HSBC Mobile Banking全民Log on 新主流」的主題，兩人更在廣告片結尾穿上華麗服飾登上音樂會舞台

市民只要於滙豐網站（hsbc.com.hk/letslogon）登記參與任務，並App完成簡單任務，即有機會贏取《DuoVerse》元宇宙或現場的音樂會門票。

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編輯：陳韻妍