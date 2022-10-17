【晶片禁令】因華府對中國晶片禁令 蘋果暫停中國長江存儲晶片計劃

美國科技巨頭蘋果（美：AAPL）暫停了公司產品使用中國長江存儲公司（YMTC）晶片的計劃，在此之前，華府對中國晶片公司實施了更嚴格的出口管制。

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美國上周將中國最大的存儲晶片製造商長江存儲，以及其他30間中國公司列入美國官員無法檢查的公司名單，進一步加劇了中美晶片角力。

據消息指，蘋果最初計劃最早在今年開始使用長江存儲的 NAND閃存晶片，並用於在中國市場銷售的iPhone。

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撰文：何珊如