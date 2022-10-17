【英鎊危機】新財相侯俊偉推翻大部分稅改內容、能源補貼或明年春天到期　卓慧思重申不下台、英國10年債息跌穿4厘（不斷更新）

▲ 新財相侯俊偉推翻前首相關浩霆大部分稅改內容

英國上周五（14日）撤換財相關浩霆後，新任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）周一（17日）即宣布，撤銷上月23日公布的迷你預算案中大部分稅收措施，並會為最新財政措施將籌集320億英鎊。侯俊偉發言後，英國首相發言人聲明指，卓慧思不會辭去首相，並會與侯俊偉一同專注於增長，並指10月31日將宣布更多措施，而且沒有改變能源暴利稅的計劃。

截至香港時間晚上7時40分，英鎊滙價兌美元報1.1298，日內升幅1%，兌港元迫近8.9算。英國10年期國債息率單日大跌0.45厘，跌穿4厘水平，暫報3.935厘。

據報英保守黨高層或將逼宮 卓慧思相位恐不保

新財相侯俊偉：不調低基本稅率、股息稅 大縮能源補貼限期

侯俊偉指，政府進一步修訂迷你預算案，將撤銷上月23日公布的刺激經濟計劃中宣布的大部分減稅措施，繼續改革印花稅和國民保險。他表明，不會下調基本稅率，將維持在20%，又提到不再下調股息稅及不再凍結酒稅。

對於能源價格補貼，侯俊偉表示會在明年4月後再審視，認為國民應在能源價格上承擔更多，意味原計劃維持兩年至2024年9月的能源價格補貼，現時或只會持續至明年4月。

英國新首相卓慧思上月上台後，與關浩霆一同發布「迷你預算案」，當中提及政府擬大幅補貼能源開支，並且同時宣布計劃減稅或停止加稅，引發市場質疑可行性，甚至形容方案是「空口減稅（unfunded tax cut）」，英鎊匯價一度跌至新低。

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編輯：葉志偉