▲ 【瑞信重組】瑞信據報同意支付4.95億美元 和解美國RMBS業務訴訟

瑞士第二大銀行瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG，美：CS）據報同意支付 4.95億美元（約38.6億港元），以解決美國新澤西州總檢察長針對2008年前該行的住宅抵押貸款證券（RMBS）業務所提起的訴訟。

美國新澤西州總檢察長辦公室指控瑞信誤導投資者，並在提供和銷售RMBS時涉及欺詐或欺騙，總檢察官原先在2013年提出超過30億美元（約234億港元）的賠償要求。

瑞信：達成協議可解決唯一剩下RMBS問題

瑞信發布聲明指，該行很高興達成一項協議，允許該銀行解決唯一剩下的涉及監管機構索賠的RMBS問題，以及其RMBS案件上剩餘的最大風險敞口。瑞信又稱，已全額撥備的和解協議標誌著該行積極解決訴訟和遺留問題的另一個重要舉動。

瑞信近年爆出一系列醜聞阻礙，今年6 月，瑞信因未能防止保加利亞運毒集團洗錢而被定罪。百慕達法院在 3 月份裁定，前格魯吉亞總理Bidzina Ivanishvili 及其家人應從瑞信當地人壽保險部門獲得超過 10 億美元的賠償。

美國司法部正調查瑞信是否繼續幫助美國客戶隱瞞資產

去年 10 月，瑞信承認欺騙投資者，向莫桑比克提供 8.5 億美元貸款，用於支付金槍魚捕撈船隊的費用，並向美國和英國監管機構支付 4.75 億美元以解決此案。

美國司法部還在調查瑞信是否繼續幫助美國客戶向當局隱瞞資產，此前該行支付了26 億美元的逃稅案件和解金。

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編輯：李哲毅