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英格蘭「妻女團」收指令 卡塔爾睇世界盃規矩多

環球社會熱點 08:05 2022/10/18

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2022年世界盃首次移師中東國家卡塔爾主辦，賽事亦延後至秋天舉行。由於當地風土人情不同，著名的英格蘭球星「妻子及女朋友」有指收到指令，提醒她們在卡塔爾觀看賽事的規矩。

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英格蘭球星「妻子及女朋友」（WAGs）素來以高調聞名，過往世界盃亦有留下「盛名」。英國太陽報報稱，英格蘭足總已向WAGs發出指令，明言她們在卡塔爾會受當地法律規範，提醒一眾WAGs在當地需要注意言行。

據悉，WAGs被要求在公眾地方及球場穿著合適衣物，禁止公開「曬恩愛」與伴侶曬恩愛。同時，WAGs被告誡不要在公眾地方飲酒，當地舉行禱告時切勿大聲播放音樂﹑歌唱﹑尖叫或作出任何不合適的舉動。

另外，隨地吐口水在卡塔爾屬違法行為，最高可能被罰款6,000英鎊（約5.3萬港元）及監禁一年，因此WAGs亦被勸阻有關行為。WAGs亦被勸導不要在任何政府機構外自拍，避免警員可能上前關切。

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據悉，曼城中場加列殊（Jack Grealish）的女友Sasha Attwood﹑愛華頓門將碧福特（Jordan Pickford）伴侶Megan Davison及熱刺兼英格蘭隊長哈利簡尼（Harry Kane）妻子Katie Kane均「榜上有名」。

英格蘭今屆身處身處B組，同組對手為伊朗﹑美國及威爾士。3場小組賽分別於11月21日﹑25日及29日在卡塔爾首都多哈（Doha）﹑北部城市艾豪爾（Al Khor）及最大行政區艾雷恩（Al Rayyan）舉行。

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責任編輯：吳漢培

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