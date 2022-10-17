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【2022稅貸戰】工銀稅貸息2.07厘 較去年加息逾0.2厘

17:57 2022/10/17

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工銀稅貸息2.01厘，為傳統銀行最高息。

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再有銀行搶攻稅務貸款商機，工銀亞洲新出名為「息得計、交稅好濕稅」的稅貸計劃，最低息率為2.07厘，以貸款100萬元及還款期6個月計，暫為傳統銀行中最高息；亦較該行去年推1.86厘，加價0.21厘，或11%。

計及財務公司在內，至今共有4間業界出招。東亞 （00023） 剛於上周四（10月13日）新推稅貸，以借款額80萬元及12個月還款期計，最低稅貸息為1.32厘，息率既為全城最低息，更較去年的1.33厘，罕有減價0.01個百分點。

再者，東亞向全新稅貸客戶現金回贈最多5000元，現有客戶為4000元。至於中銀香港 （02388） 今年爆冷響頭炮，率先於9月29日宣布推出分期「易達錢」稅季貸款，以貸款額300萬元及還款期12個月計，最低稅貸息為1.68厘，較去年首次推稅貸的1.6厘，加價0.08個百分點或5%。

東亞稅貸息1.32厘　全城最低【下一頁

而大眾財務的稅貸早自上年已推，最近把截止期延至明年3月底，以貸款1萬元及12個月還款期計，息率維持3.58厘，但成功申請的合資格新客，有機會獲贈1萬元超市禮券。

那邊廂，4行已摩拳擦掌，擇機應戰，包括華僑永亨、大新 （02356） 及上商，虛擬銀行眾安巳打開口牌，無意以鬥平谷客。

大新新近公布提早一天，即明天（18日）公布全新交稅「快應錢」，除了全新稅貸息率外，更會公布機票獎賞。該行因應香港市民對出外旅遊的熱切期待，希望今年稅貸能助客戶輕鬆解決稅務煩惱，兼與親友同享外遊樂趣。

另方面，回顧去年，大新以1.08厘為最低息，兩大發鈔行亦高踞平霸榜3甲，分別為渣打香港 （02888） 的1.18厘、中銀香港的1.25厘，撼贏多年的最低息金融機構，即華僑永亨信用財務的1.28厘。

相關文章：【2022稅貸戰】華僑永亨指經濟趨穩 料稅貸需求趨升

【稅貸戰2022】ZA Bank：今年稅貸難「鬥平」搶客　變陣推提早還款免手續費

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

加息 大眾財務 中銀香港（02388） 工銀亞洲 東亞銀行（00023） 稅務貸款

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