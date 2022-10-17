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法國數千人示威反高通脹 新晉諾貝爾文學得主亦參與

環球社會熱點 18:10 2022/10/17

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受俄烏戰爭等因素影響，法國近期通脹高企不下。法國巴黎周日（16日）有大型示威，數千名民眾抗議高通脹。部分示威者要求加薪，主辦方指是次示威參與者人數高達14萬。據悉，新晉諾貝爾文學獎得主埃爾諾亦有參加。

法國煉油廠罷工持續產量減6成 民眾排兩個鐘入油 【下一頁】

法國巴黎周日有數千人參與示威，組織稱是次示威人數逾14萬人。巴黎警方表示尚未有相關數據，但指有示威者做出破壞行為，包括點燃垃圾桶、砸毀銀行提款機等，當局需出動防暴警察維持秩序。

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示威者不滿物價上漲等通脹現象，有示威者要求加薪。組織者指，示威旨在抗議高昂生活成本及政府氣候問題上不作為。他們呼籲當局就氣候危機大規模投資，亦要求政府採取緊急措施應對高企物價，包括總結能源、基本商品及租金成本等，並開徵暴利稅。

諾貝爾文學獎得主促法國民眾示威 抗議馬克龍應對通脹不力 【下一頁】

極左政黨領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）指摘法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），其領導的政府令法國陷入混亂，並指他需要下台。參與是次示威的還有埃爾諾（Annie Ernaux），現年82歲的她和梅朗雄一同示威。

另外，法國煉油廠罷工持續，數個工會亦呼籲舉行大型罷工。法國總理布羅納（Élisabeth Borne）接受法國傳媒採訪表示，國內約3成油站都至少有一種燃油出現供應問題。她同時警告，若情況持續，當局將考慮徵用（requisitioning），工人需維持最低限度服務。布羅納透露，代表大部分工人的工會已簽署工資協議，工人需重返崗位。

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責任編輯：李俊儀

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