【大行報告】 大摩料滙豐股價未來15日跑贏行業 目標睇呢個價! 潛在升幅達45%

將於下周二（25日）公布第三季業績的滙豐控股（00005），獲大摩唱好，帶動股價重上40元關口，最多升近2%，高見41.35元，收報41.15元，升1.5%，成交額7.7億元。

大行予滙豐投資評級及目標價﹕

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大摩發表研究報告指，料滙豐未來15日股價跑贏同業，發生機會率為70%至80%，予其目標價59.8元，投資評級「增持」，潛在升幅達45%。該行指出，滙豐近期遭拋售，令短期估值更具吸引力，同時料第三季淨息差將有強勁表現。

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自從英國政府在9月23日公布「迷你預算案」以來，英鎊急跌，滙豐也因此受累，股價上周四（12日）一度跌至38.5元，不足一個月大跌近2成。

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記者：郭秀慧