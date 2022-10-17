▲ 【餐飲股】大快活推全新「大快活 APP」 新會員可獲20元電子優惠券

本港連鎖快餐店大快活 （00052） 周一（17日）推出全新「大快活 APP」手機應用程式，大快活會員於外賣自取時可以預先落單及付款。現時登記成為為「大快活APP」新會員將獲贈20元電子優惠券，而現有網上點餐（Click-and-Collect）會員於11月底前登入，將獲發3張8折電子優惠券。

集團於「大快活 APP」內亦加入可持續發展元素，推出「走塑．齊齊捐」減廢＋捐飯活動，鼓勵會員在外賣時減少使用餐具。會員在累積八次「外賣走塑」後將會轉化成一次飯盒捐贈，並透過保良局向有需要的社群派發；每當會員捐出一盒飯， 大快活就會額外捐多一盒予社區內的有需要人士。

另外，為慶祝50周年，大快活將於11月的全綫分店推出經典及懷舊菜式。同時，大快活旺角西洋菜南街分店亦會變身成期間限定的「大快活懷舊店」。

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編輯：袁諾曦