  • 27°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 18:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【餐飲股】大快活推全新「大快活 APP」　新會員可獲20元電子優惠券

股市 17:46 2022/10/17

分享：

分享：

【餐飲股】大快活推全新「大快活 APP」　新會員可獲20元電子優惠券

本港連鎖快餐店大快活 （00052） 周一（17日）推出全新「大快活 APP」手機應用程式，大快活會員於外賣自取時可以預先落單及付款。現時登記成為為「大快活APP」新會員將獲贈20元電子優惠券，而現有網上點餐（Click-and-Collect）會員於11月底前登入，將獲發3張8折電子優惠券。

集團於「大快活 APP」內亦加入可持續發展元素，推出「走塑．齊齊捐」減廢＋捐飯活動，鼓勵會員在外賣時減少使用餐具。會員在累積八次「外賣走塑」後將會轉化成一次飯盒捐贈，並透過保良局向有需要的社群派發；每當會員捐出一盒飯， 大快活就會額外捐多一盒予社區內的有需要人士。

另外，為慶祝50周年，大快活將於11月的全綫分店推出經典及懷舊菜式。同時，大快活旺角西洋菜南街分店亦會變身成期間限定的「大快活懷舊店」。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽

相關文章：

【業績｜餐飲股】大快活預告加價2%　料年內再開6間至8間分店

【業績｜餐飲股】大快活全年溢利下跌72%　削末期息至40港仙、股息率約4.6厘

編輯：袁諾曦

大快活 大快活集團（00052） 港股

上一篇文章

【HKBN】香港寬頻CEO 黎汝傑因個人原因休假3個月　副主席楊主光將負責相關職務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英鎊危機】摩通戴蒙：對有英國養老金槓桿高感驚訝　料未來有更多黑天鵝
【英鎊危機】摩通戴蒙：對有英國養老金槓桿高感驚訝　料未來有更多黑天鵝
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【日圓滙價】1萬港元約兌換近19萬日圓　日本官員再出口術阻嚇單邊貶值
【日圓滙價】1萬港元約兌換近19萬日圓　日本官員再出口術阻嚇單邊貶值
【港股市況】港交所反彈2%、滙豐升逾1%　內銀向上　恒指反覆升25點（不斷更新）
【港股市況】港交所反彈2%、滙豐升逾1%　內銀向上　恒指反覆升25點（不斷更新）
【美債危機】美國財政部研提早拆彈　計劃回購舊債　免爆英式金融危機
【美債危機】美國財政部研提早拆彈　計劃回購舊債　免爆英式金融危機
【颱風消息】天文台：日內維持三號強風信號　今晚午夜前改發八號烈風或暴風信號機會不大
【颱風消息】天文台：日內維持三號強風信號　今晚午夜前改發八號烈風或暴風信號機會不大
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款