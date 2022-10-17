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【中共二十大】高盛：二十大不會有任何嶄新及重大政策、維持看好A股　聚焦「共同富裕」及「小巨人」投資主題

股市 17:44 2022/10/17

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【中共二十大】高盛：二十大不會有任何嶄新及重大政策、維持看好A股　聚焦「共同富裕」及「小巨人」投資主題

中共二十大周日起召開，高盛相信，「二十大」不會是重大政策轉變的拐點，維持內地最快明年第二季通關的看法，而且放寬過程將非常緩慢，相信決策官員不會改變任何長遠政策，包括「不搞大水猛灌」。股市方面，高盛指，二十大料不會有任何嶄新及重大政策，因此維持偏好A股多於離岸中資股，並繼續聚焦於「共同富裕」、「小巨人」等投資主題，但基於相關股票已蘊藏較高的風險溢價，投資者應考慮利用期權策略來建倉。

ING彭藹嬈：防疫政策料「二十大」後保持不變　將高科技放在所有經濟政策的首位【下一頁】

參考過去每五年一次的換屆周期，中資股於會議前一個月一般表現較佳，並於會議舉行期間於區間上落，會議後一個月平均回調5%。不過，基於今次二十大會議前股市未有太大變化，第四季以來MSCI中國指數更跌4%，與全球股市及其他風險資產走勢一致，主因增長、通脹、政策及地緣政治的憂慮加劇。

A股受全球宏觀經濟及中美角力的影響相對較少

高盛稱，雖然不明朗因素仍在，但風險溢價已反映在股市估值上，現時MSCI中國指數及滬深300指數的預測市盈率分別為9.1倍及11倍，較過去十年均值低1.2個及0.6個標準差，而且分別有30%及23%成份股的現值低於賬面值，這意味在政策不確定性移除及二十大後政策可見度提高後，風險溢價有望緩和。

高盛維持偏好A股多於離岸中資股的看法，因A股受全球宏觀經濟及中美角力的影響相對較少，而且有「國家隊」的潛在支持。投資主題方面，中央特別強調國家安全、社會穩定、科技發展及創新，鞏固該行建議投資者將資產分配至這些戰略性政策的看法。

「小巨人」包括重要戰略意義行業的中小企

「共同富裕」投資組合可涵蓋「大眾但獨特的消費」、硬技術、製造業升級、綠色或可再生能源及國企改革者。「小巨人」則包括重要戰略意義行業的中小企，包括資本產品、新材料、科技硬件。

高盛表示，國指已自2021年高位回落54%，上月亦調整13%，估值處於歷史平均下限，預期未來5年中資股仍有10%增長。

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編輯：陳韻妍

 

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