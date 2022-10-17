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【能源供應】俄天然氣公司CEO警告 若實施價格上限將終止能源供應

環球政經 17:56 2022/10/17

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俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom) 行政總裁Alexei Miller周日 (16 日) 在電視台發出警告，所有對俄羅斯天然氣實施出口價格上限的計劃，均會導致天然氣出口供應中斷。

俄羅斯目前為全球第二大石油出口國以及全球最大的天然氣出口國。但在俄烏戰爭後，因西方國家制裁，俄羅斯向歐洲的天然氣輸送量大幅下降，歐盟為降低天然氣費用，正積極考慮推行價格上限，但尚未有定案。

【延伸閱讀】【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

據外媒報導，歐盟執委會的提案草案將對荷蘭 TTF 天然氣期貨價格設以「動態價格上限」，而且歐盟可以在天然氣價格飆升的情況下進行干預，但限定任何緊急上限都只能維持3個月的期限。

俄羅斯總統普丁上月曾發表同一立場的言論，稱若然實施上限機制，石油和天然氣供應將會被「凍結」，切斷能源供應。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：何珊如

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能源供應 戰爭 石油 天然氣 歐盟 俄羅斯

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