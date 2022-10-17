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【有相睇】移民業主帳蝕177萬離場 嘉熙3房938萬沽

股樓投資 17:44 2022/10/17

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近月移民盤湧現，有大埔嘉熙移民業主低價蝕讓放售單位，再減價後獲承接，帳面虧蝕逾百萬離場。

美聯物業楊浩然表示，嘉熙8座中層D室，實用面積600平方呎，屬3房單位，間隔方正實用。據悉，原業主因移民放售物業套現，原開價970萬元已屬低價，不惜再減32萬元，最終以938萬蝕讓單位，折合實用呎價約15,633元。

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業主於2018年11月以約1,115萬元購入物業，持貨逾4年，帳面虧蝕177萬元，期内物業下跌約16%。

同場加映【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

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撰文 : 蔡子俊

嘉熙 美聯物業 大埔 私人屋苑 二手市場

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