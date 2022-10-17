【有相睇】移民業主帳蝕177萬離場 嘉熙3房938萬沽

近月移民盤湧現，有大埔嘉熙移民業主低價蝕讓放售單位，再減價後獲承接，帳面虧蝕逾百萬離場。

美聯物業楊浩然表示，嘉熙8座中層D室，實用面積600平方呎，屬3房單位，間隔方正實用。據悉，原業主因移民放售物業套現，原開價970萬元已屬低價，不惜再減32萬元，最終以938萬蝕讓單位，折合實用呎價約15,633元。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

業主於2018年11月以約1,115萬元購入物業，持貨逾4年，帳面虧蝕177萬元，期内物業下跌約16%。

同場加映【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機