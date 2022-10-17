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【STEAM教育】叮叮科創「創新與智慧城市獎學金」 全港甄選20位中學生免費就讀MIT Node課程 本月28日前接受學校提名申請

理財智慧 17:48 2022/10/17

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電車公司的姊妹公司叮叮科創（tramplus）宣布推出首個奬學金計劃，名為「創新與智慧城市獎學金」，為香港中學生提供20個全資學額，免費修讀由MIT Hong Kong Innovation Node（MIT Node）設計的「智慧城市 x 設計思維課程」。

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

tramplus期望透過這項公益活動，鼓勵下一代投身智慧城市發展，為社會培育創科明日之星。「創新與智慧城市獎學金」的20位得獎學生將聚首一堂，進行為期3天的設計思維訓練營，接受達國際級水平的STEAM教育。

「智慧城市x設計思維課程」由tramplus與世界首屈一指的工程學府麻省理工學院旗下的MIT Node共同開發。課程融入設計思維（Design Thinking）等教學模式，在「智慧出行」及「可持續發展」的主題上，提供智慧城市融合（Smart City Integration）及循環設計（Circular Design）等理念的學習體驗。課程透過互動環節和小組討論，讓學生互相學習，互相交流，從而理解他人想法，提出具建設性的觀點並探索各種可能，以解決現實中不同的挑戰。

tramplus總經理張永恒表示：「我們繼與MIT Node簽訂為期5年的獨家合作協議後，再進一步回饋社會，設立『創新與智慧城市獎學金』。我們十分期待集合一班對創新科技及城市可持續發展具熱誠的同學，為他們提供珍貴的校外學習機遇。我們深信來自不同學校的學生可透過友儕間的互動交流，激發彼此的創意思維！」

「創新與智慧城市獎學金」由即日起至10月28日接受學校提名申請。歡迎各校長、老師及學校代表提名有志投身工程專業或創科產業的學生代表。成功獲選的獎學金得主除了可免費修讀「智慧城市x設計思維課程」，更有機會獲頒MIT Node認可的完成證書，為未來深造打好根基。

訓練營詳情：

日期： 11月12日、11月19日、11月26日（星期六）

時間： 上午10時 – 下午1時；下午2時15分 – 下午6時

對象： 中三至中四（或同等程度）學生

語言： 英語（如有需要可以廣東話輔助）

名額： 20名

網上報名https://www.tramplus.net/scholarship

* 獎學金得主必須出席全部3日課程。

「創新與智慧城市獎學金」計劃不接受個人申請，申請者必須獲得現時就讀的中學推薦，並透過學校向tramplus申請，每所學校可推薦最多兩名學生。獎學金遴選委員會將審視學生的基本資料及其學業成績。學生的課外活動紀錄、社區服務記錄及其他成就亦會納入甄選考慮。獎學金得主將於本月31日起收到個別通知。

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責任編輯：嚴浩文

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