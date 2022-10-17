YOHO Town兩房戶620萬易手　創屋苑全年新低　投資客趁平入市

元朗YOHO Town再錄低價成交。美聯物業林建文說，YOHO Town 3座高層G室，實用面積393平方呎，兩房間隔，日前以620萬元易手，實用呎價約15,776元，較同層同面積單位低約5%，並創屋苑全年新低價。

林建文透露，據悉買家為投資客，見單位裝修企理，可即買即放租，故大膽向業主還價，而業主見樓市疲弱，加上帳面已有一定利潤，故終減價35萬元，以620萬元出售單位。

資料顯示，原業主於2009年以約195萬元購入物業，持貨逾13年，現帳面獲利約425萬元，物業期內升值約2.2倍。

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