  • 27°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 20:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【賢行軼事@iM網欄】 用其所長：足球場上的人才管理

名人薈萃 19:12 2022/10/17

分享：

分享：

來自巴西的一代球王「外星人」朗拿度 (Ronaldo) 早前生日，我在網上看到一段名帥安察洛堤 (Carlo Ancelotti) 的回憶。2007年31 歲朗拿度加盟AC米蘭，雖然他是三屆世界足球先生，但不少人認為他高峰已過。安察洛堤回憶，那時候自己在米蘭任教，並簽下了朗拿度，當時他體重達100公斤，在第一場比賽之前安察洛堤告訴朗拿度不能那樣踢球，他必須減肥。朗拿度說：「你想我做什麼，入球還是跑？」安察洛堤最後還是派出朗拿度上陣比賽，他沒有跑，但他進了兩個球。

當然身為專業足球員，對他們體能和身形有所要求是無可厚非的，尤其是前鋒很多時都講求速度制勝，講求速度就理所當然需要跑得快，需要跑得快亦理所當然期望體型不會超重，而朗拿度在職業生涯初期亦是以強大的爆發力見稱，他的高速令後衞聞風喪膽，聽說他能以10.3秒完成100米。但我們不要忘記，身為前鋒，跑可以是他的武器和工具，而他最大的責任是入球！

朗拿度因為持續受傷患困擾，在AC米蘭並不算成功，但他的一句反問：「入球還是跑？」卻於人才管理上有所啟發，亦與中國歷史中古人智慧互通。

相信大家必定認識三國時代的一代梟雄曹操，他雄才大略，很多有能力的謀士武將都願追隨於他，人才眾多必定有一套成功的人才管理學，因為怎麼都不會被埋沒的人才其實不多，所以發掘和使用人才相當重要，世有伯樂，然後有千里馬。能於曹操麾下成為人才的，在別的陣營卻可能未必，當然不是曹操的陣營水平低，而是曹操懂得用人，為下屬搭建出一個可讓他們發揮的舞台。

曹操的人才管理重點在於「唯才是用」和「用人得宜」，便是就算下屬有其他缺點，但只要他有能力把一件事情辦好，精於某個別範疇便可提拔他，等同「不管黑貓白貓，能捉老鼠就是好貓」的理念。以曹操重用郭嘉為例，現在我們對郭嘉的評價非常高的，更有「郭嘉不死，臥龍不出」的傳說，就是說諸葛亮也忌憚郭嘉，需避其鋒芒，姑勿論這傳說的可信性，但郭嘉於官渡之戰大放異彩，並幫助曹操一舉平定中原，奠定魏國堅實基礎的核心人物。曹操敗走赤壁後，更曾說：「郭奉孝在，不使孤至此。」可見郭嘉的智慧是多麼受肯定。但是郭嘉亦以不受拘束聞名於世，不守禮法亦好飲酒，以古代的標準來衡量，可說缺點多多。

「人無完人，慎無苛求；才重一技、用其所長」，在企業管理上，除了可把員工不影響其工作的缺點放下之外，在能力上也需適合配對，例如強於銷售的同事，就讓他專注於銷售，很多時可能你以為要提拔他，讓他退居非前綫位置，但必須看其意願、性格和能力。不少企業的提升，少不免就是面對不斷的會議，準備繁多的報告，若那並非員工所願意面對或改變的工作，反可扼殺了他的專長，那倒不如讓他繼續衝，那就是「仁者用其仁、智者用其智、武將任其勇、文職盡其能」。

沒有人是完美，管理就應把各人的優點無限放大，讓他盡情發揮自己的長處！

作者_廖寶賢簡介：

行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

更多賢行軼事@廖寶賢的文章請按此。
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 賢行軼事

最新專欄文章 更多

【賢行軼事@iM網欄】 幫助顧客做決定 與人方便的經營方式
2022/08/08
【賢行軼事@iM網欄】 幫助顧客做決定 與人方便的經營方式
【賢行軼事@iM網欄】今時今日 增值是最好的服務態度
2022/07/18
【賢行軼事@iM網欄】今時今日 增值是最好的服務態度
【賢行軼事@iM網欄】以戰養戰 協同孵化再創業
2022/06/21
【賢行軼事@iM網欄】以戰養戰 協同孵化再創業
【賢行軼事@iM網欄】從感謝周看 百貨業的式微和轉型
2022/05/30
【賢行軼事@iM網欄】從感謝周看 百貨業的式微和轉型
【賢行軼事@iM網欄】日式拉麵店 藉O2O提升商品處理效率
2022/05/16
【賢行軼事@iM網欄】日式拉麵店 藉O2O提升商品處理效率
運動員 職場文化 職業生涯 銷售 足球 人才管理

上一篇文章

【美國經濟】IMF：美國通脹非常頑固　聯儲局應堅持收緊貨幣政策

下一篇文章

【美國經濟】拜登反駁美元走強拖累全球經濟　不擔心滙價強勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

嘉湖山莊連錄低價成交　三房實呎僅8242元
嘉湖山莊連錄低價成交　三房實呎僅8242元
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
【有相睇】新都城兩房失守600萬　連平台戶582.8萬沽　逾3年新低
【有相睇】新都城兩房失守600萬　連平台戶582.8萬沽　逾3年新低
【有相睇】日出康城MONTARA業主止賺走人　勁減370萬賣樓　三房套呎價僅14580元　創屋苑新低
【有相睇】日出康城MONTARA業主止賺走人　勁減370萬賣樓　三房套呎價僅14580元　創屋苑新低
【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買
【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買
大膽還價100萬有驚喜　朗屏8號業主投降接受　兩房戶638萬沽　創同類單位3年新低
大膽還價100萬有驚喜　朗屏8號業主投降接受　兩房戶638萬沽　創同類單位3年新低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款