【賢行軼事@iM網欄】 用其所長：足球場上的人才管理

來自巴西的一代球王「外星人」朗拿度 (Ronaldo) 早前生日，我在網上看到一段名帥安察洛堤 (Carlo Ancelotti) 的回憶。2007年31 歲朗拿度加盟AC米蘭，雖然他是三屆世界足球先生，但不少人認為他高峰已過。安察洛堤回憶，那時候自己在米蘭任教，並簽下了朗拿度，當時他體重達100公斤，在第一場比賽之前安察洛堤告訴朗拿度不能那樣踢球，他必須減肥。朗拿度說：「你想我做什麼，入球還是跑？」安察洛堤最後還是派出朗拿度上陣比賽，他沒有跑，但他進了兩個球。

當然身為專業足球員，對他們體能和身形有所要求是無可厚非的，尤其是前鋒很多時都講求速度制勝，講求速度就理所當然需要跑得快，需要跑得快亦理所當然期望體型不會超重，而朗拿度在職業生涯初期亦是以強大的爆發力見稱，他的高速令後衞聞風喪膽，聽說他能以10.3秒完成100米。但我們不要忘記，身為前鋒，跑可以是他的武器和工具，而他最大的責任是入球！

朗拿度因為持續受傷患困擾，在AC米蘭並不算成功，但他的一句反問：「入球還是跑？」卻於人才管理上有所啟發，亦與中國歷史中古人智慧互通。

相信大家必定認識三國時代的一代梟雄曹操，他雄才大略，很多有能力的謀士武將都願追隨於他，人才眾多必定有一套成功的人才管理學，因為怎麼都不會被埋沒的人才其實不多，所以發掘和使用人才相當重要，世有伯樂，然後有千里馬。能於曹操麾下成為人才的，在別的陣營卻可能未必，當然不是曹操的陣營水平低，而是曹操懂得用人，為下屬搭建出一個可讓他們發揮的舞台。

曹操的人才管理重點在於「唯才是用」和「用人得宜」，便是就算下屬有其他缺點，但只要他有能力把一件事情辦好，精於某個別範疇便可提拔他，等同「不管黑貓白貓，能捉老鼠就是好貓」的理念。以曹操重用郭嘉為例，現在我們對郭嘉的評價非常高的，更有「郭嘉不死，臥龍不出」的傳說，就是說諸葛亮也忌憚郭嘉，需避其鋒芒，姑勿論這傳說的可信性，但郭嘉於官渡之戰大放異彩，並幫助曹操一舉平定中原，奠定魏國堅實基礎的核心人物。曹操敗走赤壁後，更曾說：「郭奉孝在，不使孤至此。」可見郭嘉的智慧是多麼受肯定。但是郭嘉亦以不受拘束聞名於世，不守禮法亦好飲酒，以古代的標準來衡量，可說缺點多多。

「人無完人，慎無苛求；才重一技、用其所長」，在企業管理上，除了可把員工不影響其工作的缺點放下之外，在能力上也需適合配對，例如強於銷售的同事，就讓他專注於銷售，很多時可能你以為要提拔他，讓他退居非前綫位置，但必須看其意願、性格和能力。不少企業的提升，少不免就是面對不斷的會議，準備繁多的報告，若那並非員工所願意面對或改變的工作，反可扼殺了他的專長，那倒不如讓他繼續衝，那就是「仁者用其仁、智者用其智、武將任其勇、文職盡其能」。

沒有人是完美，管理就應把各人的優點無限放大，讓他盡情發揮自己的長處！

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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