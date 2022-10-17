【香港經濟】信銀國際：今年香港經濟收縮幅度料介乎0.3%至0.8%　倘再派消費券刺激市道作用未必大

信銀國際首席經濟師卓亮表示，相信防疫措施逐步放鬆促進香港經濟活動正常化，但受出口表現疲弱拖累，香港GDP顯著反彈或要寄望明年。他預計，香港今年全年經濟收縮幅度介乎0.3%至0.8%，由於低基數、憧憬逐步放鬆防疫措施、失業率改善等，明年經濟或反彈4%以上。

私人消費料要靠放寬防疫刺激

施政報告公布在即，卓表示，不排除今年有較大財赤，而赤字倘上升，或限制未來再派消費券，且今年以來零售市道欠佳，相信消費券未來再刺激市道表現的支持作用未必大，反而視乎本地經濟正常化步伐，進一步放寬防疫措施，令經濟活動可以復常，則對私人消費刺激作用更持久。

港元最優惠利率（P）已在9月出現加息周期內的首次上調，卓亮相信，未來聯儲局每次加息後，P均會上升，惟調整幅度將少於聯邦基金利率，若聯儲局未來還有4次加息，香港P上調次數或有3至4次，而假設每次P加25點子，P的終值有機會到6厘左右水平。波動較大的港元拆息料進一步反覆上揚，樓市難免面對下調壓力，私人住宅售價全年或累計下跌一成左右。

料內地今年經濟增長3.5%

另外，卓表示，內地第三季復蘇力度相對溫和，而房地產市場和疫情防控的發展仍是未來影響經濟的關鍵因素，由於外圍主要經濟體未來或陸續部分衰退，內地出口增長動力未來難免放緩。物價、人民幣滙率、中美息差等因素料未來間接限制了貨幣政策調整空間。故料人行未來進一步減息降準的頻率和幅度會相對溫和，且年底前成事機會不大。預計內地今年本地生產總值將增長約3.5%。

美國方面，卓指，扣除能源和食品價格後的核心通脹仍反覆升溫，料迫使聯儲局維持進取加息，該行料美國加息周期維持至明年上半年，聯邦基金利率終值有機會接近5厘。

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記者：胡學能