  • 27°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 12:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

現行房地產刺激政策方向恐需調整

股市 12:00 2022/10/21

分享：

分享：

內地房地產市場跌跌不休，原重慶市長黃奇帆有個較具代表性的解釋：由於客觀因素，例如人口總數、老齡化、城市化率、庫存、人均面積、房地產建設量、房地產價格、舊房改造、城市配套、房地產商高負債等的影響，內地房地產的發展已經到了拐點。「房產商1990年、1995年，或者2005年、2010年，也都是高舉債、高周轉、炒地皮的行為方式，為什麼當時不破產？這會兒龍頭企業集中破產呢？原因就是這樣的行為方式在擴張期的時候是可以迴圈的，但現在繼續一根筋地按這個邏輯來你就要碰壁了」。

如果內地房地產已經進入了一個平穩甚至收縮的新常態，那麼銷售或者需求的下降就有長期性和必然性，可是政府現行房地產支持政策的主要方向，又是刺激民眾的需求，在民眾對房地產需求下走入下降通道時去刺激民眾的需求，效果不好很正常，效果好反而不正常。

如果刺激需求不可取，任內房企業自生自滅又會造成經濟增長壓力大、民眾消費信心弱、三角債蔓延等負面問題，因此，合乎邏輯的辦法只有一個，就是政府出手收購庫存，讓內房企業出清存量，能夠進入低銷售、低負債、低周轉的新模式。

政府出手較大規模收購民企內房庫存，將之用於社會保障，增加了社會基層的福利，打通了困擾經濟的堵點，于國于民都有利，值得認真考慮。不過據報導，今年上半年全國31省市本級一般公共預算收支均為赤字，赤字規模總計為5.57萬億。在地方政府資金普遍緊張的情況下，再指望它們拿大量資金收購內房庫存，可能性不大。因此，由中央財政統一籌集收購內房庫存的資金，是一個較為可行的方向。

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

最新專欄文章 更多

山外看山 - 美元兌人民幣強勢缺乏長期基礎
2022/10/07
美元兌人民幣強勢缺乏長期基礎
不利因素仍多 股市好轉依賴更強政策
2022/09/23
不利因素仍多 股市好轉依賴更強政策
擴大內地資金流入 增強港股承載力
2022/09/09
擴大內地資金流入 增強港股承載力
港股暫難擺脫震盪
2022/08/26
港股暫難擺脫震盪
佩洛西訪台在多方面造成深遠影響
2022/08/12
佩洛西訪台在多方面造成深遠影響
中國市場 內地物業 財政政策 經濟

上一篇文章

中國債市穩健 無懼潛在政策轉向
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英鎊滙價】卓慧思辭職　英鎊兌港元撲8.9算　幾乎重返卓慧思上台前
【英鎊滙價】卓慧思辭職　英鎊兌港元撲8.9算　幾乎重返卓慧思上台前
【日圓滙價】日圓再失150關、兌港元見5.22　日本未見出手干預（不斷更新）
【日圓滙價】日圓再失150關、兌港元見5.22　日本未見出手干預（不斷更新）
【TSLA】Tesla第三季收入遜預期、開市後最多跌9%　馬斯克：市值終超蘋果加沙特阿美　第四季誓不減產
【TSLA】Tesla第三季收入遜預期、開市後最多跌9%　馬斯克：市值終超蘋果加沙特阿美　第四季誓不減產
【美股收市】美10年債息升穿4.2厘 道指轉跌90點 英鎊升幅收窄
【美股收市】美10年債息升穿4.2厘 道指轉跌90點 英鎊升幅收窄
【異動股】內地據報探討「2+5」入境隔離檢疫　航空股起飛、國航全日升3%
【異動股】內地據報探討「2+5」入境隔離檢疫　航空股起飛、國航全日升3%
【恒指夜期+ADR】夜期升91點　阿里美股先高後低　險守70關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升91點　阿里美股先高後低　險守70關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款