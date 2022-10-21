現行房地產刺激政策方向恐需調整

內地房地產市場跌跌不休，原重慶市長黃奇帆有個較具代表性的解釋：由於客觀因素，例如人口總數、老齡化、城市化率、庫存、人均面積、房地產建設量、房地產價格、舊房改造、城市配套、房地產商高負債等的影響，內地房地產的發展已經到了拐點。「房產商1990年、1995年，或者2005年、2010年，也都是高舉債、高周轉、炒地皮的行為方式，為什麼當時不破產？這會兒龍頭企業集中破產呢？原因就是這樣的行為方式在擴張期的時候是可以迴圈的，但現在繼續一根筋地按這個邏輯來你就要碰壁了」。

如果內地房地產已經進入了一個平穩甚至收縮的新常態，那麼銷售或者需求的下降就有長期性和必然性，可是政府現行房地產支持政策的主要方向，又是刺激民眾的需求，在民眾對房地產需求下走入下降通道時去刺激民眾的需求，效果不好很正常，效果好反而不正常。

如果刺激需求不可取，任內房企業自生自滅又會造成經濟增長壓力大、民眾消費信心弱、三角債蔓延等負面問題，因此，合乎邏輯的辦法只有一個，就是政府出手收購庫存，讓內房企業出清存量，能夠進入低銷售、低負債、低周轉的新模式。

政府出手較大規模收購民企內房庫存，將之用於社會保障，增加了社會基層的福利，打通了困擾經濟的堵點，于國于民都有利，值得認真考慮。不過據報導，今年上半年全國31省市本級一般公共預算收支均為赤字，赤字規模總計為5.57萬億。在地方政府資金普遍緊張的情況下，再指望它們拿大量資金收購內房庫存，可能性不大。因此，由中央財政統一籌集收購內房庫存的資金，是一個較為可行的方向。