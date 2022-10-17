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【公用股】中電派第三期中期息0.63元　燃料成本壓力沉重、電價將無可避免受到影響

股市 17:02 2022/10/17

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【公用股】中電派第三期中期息0.63元　燃料成本壓力沉重、電價將無可避免受到影響

中電控股 （00002） 首9個月香港的售電量下降2.3%至26,872百萬度，當中住宅及製造業售電量分別減少4.5%及4.6%，但7至9月商業和基建及公共服務客戶類別的售電量較去年同期上升。中電派第三期中期股息每股0.63元，與去年同期相同。

由於國際燃料價格急漲，中電的每月燃料調整費亦隨之上調，導致淨電價今年來躍升10.6%。中電強調，電價的調整幅度已遠較世界很多地方為低，但燃料成本繼續承受沉重壓力，客戶的電價將無可避免受到影響。

海上液化天然氣接收站將於2023年投入運作

工程項目方面，龍鼓灘發電廠新建600兆瓦聯合循環燃氣渦輪機組的工程設計、採購和建造工程繼續推展。至於在香港西南水域的海上液化天然氣接收站，海上碼頭及海底輸氣管道鋪設工程已大致完成，接收站將於2023年投入運作。

中電：元朗電纜橋起火事故　螢光燈起火蔓延至旁邊通訊及高壓電纜【下一頁】

中電早前計劃興建風電場，初步的岩土勘測工作確定了香港東南水域具有興建離岸風場的潛力，同時由於技術進步令離岸風電的商業可行性大大提升，有利支持香港大幅增加本地可再生能源的發展，有關項目建議預計將納入中電向政府提交的2024至2028年五年發展計劃。

截至9月底，中電已安裝逾163萬個智能電錶，佔中電在香港的住宅及中小企客戶電錶數目超過一半。

正推進防城港電廠的轉型計劃

內地項目方面，由於烏克蘭衝突加劇了國際煤炭供應短缺的情況，廣西防城港電廠的利潤繼續受到居高不下的能源價格影響，但中電已與客戶協商上調電價，紓緩了部分的影響。目前中電正推進該電廠的轉型計劃，使其成為可同時供應電力和蒸氣的綜合能源供應商。

中電藍凌志：澳洲能源價格下半年料持續高企　集團澳洲業務基礎穩健【下一頁】

中電指，澳洲電力市場面對艱難市況，使澳洲能源市場營運商作出多次特殊干預，並前所未有的於6月暫停電力現貨交易。由於EnergyAustralia不符合對沖會計的能源合約須按規定以市價計值，令今年首9個月繼續出現重大的不利公平價值變動，而變動不低於上半年所匯報的水平，但這些未變現虧損將會隨時間變更，並會在合約到期時消除，長遠EnergyAustralia預期可受惠於高企的批發電價，惟公司必須能在價格上升的情況下生產及調度電力。

相關文章：【中電002】中電CEO藍凌志：向政府提交批准興建海上風電項目的建議　捕捉再生能源成本下降機遇

相關文章：【加電費】中電阮蘇少湄：國際能源價格飈升、今年淨電價已增8%　明年電價無可避免面臨上調壓力

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽 

編輯：陳韻妍

港股 龍鼓灘 能源供應 天然氣 電力 中電 澳洲 批發 中電控股（00002） 公用股

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