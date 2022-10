【消費情報】松本清銅鑼灣旗艦店本周五開幕 設「東京街」及沉浸式數碼藝術打卡位 每日大抽獎送逾37萬元獎品

日本連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」的第四間香港分店,即將於本周五(21日)開幕!新店位於銅鑼灣恆隆中心,樓高兩層面積佔地超過8,500平方呎,以日本東京購物體驗為賣點,內部特設10大專區,包括主打的潮流專區「TOKYO Street」、最適合潮人打卡的沉浸式藝術數碼花園「NAKED FLOWERS FOR YOU BLOOMING GARDEN」,以及妝容數碼體驗專區「KATE -TOKYO TWO FACES」。

「松本清香港 – 銅鑼灣旗艦店」是繼觀塘apm店、沙田新城市廣場店及屯門市廣場店後的第四家香港松本清分店,新店以TOKYO CHAOS概念為店舖外觀注入斑斕色彩,更運用多元化視覺設計,結合店舖外牆大螢幕動畫和象徵新松本清的標誌性Logo「マ」,呈現東京時尚潮流風格,讓香港顧客比起身處日本更能充分體驗當地文化和氛圍。另外,新店開幕期間更聯同領先流動通訊服務供應商1O1O及csl舉辦獎品總值超過37萬元的大抽獎活動,與顧客一起分享新店開幕的喜悅。

新店兩層共分為10大專區,G/F設有沉浸式藝術數碼花園讓顧客在購物的同時體驗數碼藝術帶來的視覺享受,而潮流專區TOKYO Street則分為表東京區及裏東京區,前者主打THE RETINOTIME、ARGELAN及 SKIO等人氣及獨家發售的日本最新美容產品;後者主打日本最潮動畫產品,當中BANDAI 專櫃更可讓顧客於現場以建議零售價購入各款焦點預約商品。裏東京區更備有PS5體驗區,可供試玩最新SD Gundam電子遊戲。同層另設有獨家品牌專區,讓顧客在充滿活力和新鮮感的空間發掘潮流玩物。

1/F則設有由AI分析並提供妝容建議的數碼體驗專區「KATE -TOKYO TWO FACES」,透過東京先進技術,分析用家的面部特徵和衣著配搭,推薦兩款東京時尚妝容,並且可以即場購買心儀的推薦商品。另外還有美妝專區、營養補充品專區及設置電子皮膚診斷服務的美容護理專區,不論男女都能享受松本清提供的美容和健康生活。

新店於藥妝專門店的設計上,增設多個融合日本潮流文化及科技元素的特色專區,提供嶄新的個性化購物體驗,打造最潮的日本藥妝及時尚玩物的購物熱點。旗艦店首次引入了由NAKED, INC.設計的沉浸式藝術數碼花園「NAKED FLOWERS FOR YOU BLOOMING GARDEN」,將享譽國際的互動感官藝術展昇華,活用PHYTOTHERAPY植物療法的最新技術,打造「專屬於你」的繁花光影藝術體驗。此外,花園內的人工智能程式會透過鏡子分析顧客的臉孔,並根據數據向其推薦適合的KOSE產品,讓顧客在鮮花交織的閃耀空間裏,享受由『NAKED FLOWERS』帶來的美麗時刻和極致感官及購物體驗。

為慶祝新店開幕,松本清香港聯同領先流動通訊服務供應商1O1O及csl 舉辦獎品總值超過港幣37萬元的大抽獎活動,顧客只需於10月21日至11月20日期間下載csl. 5G Lens應用程式即可參加大抽獎活動,每人每天皆可抽獎一次,有機會贏取最新指定旗艦手機、松本清1,000元現金券及PlayStation 5 主機 – Horizon Forbidden West套裝等豐富獎品。另外,顧客於店前打開csl. 5G Lens App舉起手機,即可獲得5元購物現金券。

旗艦店開幕限定全場9折

為慶祝新店開幕,由即日起至11月6日,顧客於銅鑼灣旗艦店內購物均可獲9折優惠;消費滿300元即有機會獲得松本清帆布袋乙個,先到先得,送完即止。(優惠不適用於初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品。松本清香港保留對優惠及任何爭議之最終決定權,並可更改優惠期限及詳情而不作另行通知。)

店舖詳情

松本清香港 – 銅鑼灣旗艦店

地址:銅鑼灣百德新街2-20號恒隆中心(Fashion Walk) G03-04及F02-06號舖 開幕日:2022年10月21日(星期五) 營業時間:星期日至四:11:00AM – 10:00PM 星期五至六:11:00AM – 11:00PM 全年無休 藥劑師駐場時間:11:00AM – 08:00PM(星期一至日與公眾假期) 客戶服務電話:3709 8253

