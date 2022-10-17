【異動股】動態清零兼體博會延期 新品又被指似日軍軍服 李寧一度急跌近14%

受內地維持動態清零政策、國際體育用品博覽會延期，以及冬季新品服裝設計惹爭議「三重夾擊」影響，李寧（02331）股價急挫，今早（17日）一度跌近14%，低見50.15元，其後迅速收復失地，收報55.55元，跌4.3%，成交額25.7億元。

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據內媒報道，中國國際體育用品博覽會近日與主辦方經與參展企業、專業觀眾及各級相關政府部門溝通並審慎研判決定，原計劃今年9月舉辦的第40屆中國國際體育用品博覽會將延期至明年5月26至29日舉辦，舉辦地點仍為廈門國際會展中心。

另外，李寧近日在新產品發布會上展示2022冬季款棉服，惟配色和外形被內地網民指像「日本軍服」，其中有文章指「尤其是帽子更像是日本士兵戴的帽子，配上軍綠色的大衣，簡直就是一模一樣」。事件於網上持續發酵，內地更有多篇網上文章翻出李寧董事長錢煒（日本名字為高坂武史）的背景，並猜測是李寧故意這樣做，是在挑戰底綫。

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記者：郭秀慧