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【經濟指數】大灣區營商景氣指數連跌五季至41.3　香港跑贏一眾城市反彈回升

商業 16:57 2022/10/17

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本港更是唯一在「預期指數」中有升幅的大灣區城市，增3點至46.3。

渣打銀行與貿發局剛公佈今年第三季「渣打大灣區營商景氣指數」 (GBAI)，顯示區內的「營商信心」連續第五個季度減弱，從第二季的43.3降至41.3。

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然而，在11個「粵港澳大灣區」城市中，香港 (升2.8點至42.5)及廣州(升0.9點至44.6)在「現狀指數」均錄得增長；本港更是唯一在「預期指數」中有升幅的大灣區城市，增3點至46.3，相信與「3+4」及「0+3」等政策有關。

香港有望維持復甦勢頭

整體而言，大灣區內的企業因此更加謹慎地看待第四季度前景，商業活動預期指數從第二季度的52.5跌至第三季度的49.9，是九個季度以來首次跌破50，顯示企業對經濟勢頭的快速復甦不抱太大希望。 

相比之下，廣州受新冠疫情直接造成的影響較少，故波動不大。同期香港將入境旅客的隔離規定放寬至「3+4」。隨著進一步放寬至「0+3」要求的最新舉措，香港在未來幾個季度有望繼續保持復甦步伐。

科技行業跌幅最大

行業方面，「金融服務」是唯一在「現狀指數」(47.3)及「預期指數」(51.5)均有改善的行業，分別上揚7.9點及9.1點；而「創新科技」則跌幅最大，其「現狀指數」及「預期指數」分別下挫了10.7點至39.6和15.3點至46.0。

劉解釋：「消費者需求放緩、產能增長強勁、全球庫存量高企，加上本地市場對監管措施收緊的憂慮揮之不去，相信均是指數急跌的原因。」

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記者：李智美

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