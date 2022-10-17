【零售股】莎莎上季港澳營業額跌8.5%、惟同店銷售升6.7%　於內地大手關29間店

▲ 【零售股】莎莎上季港澳營業額跌8.5%、惟同店銷售升6.7% 內地大手關29間店

莎莎 （00178） 截至9月底止第二季度，零售及批發營業額按年跌1.1%至7.5億元，較疫情前的2018/19年度同期比較，則仍跌62.1%。雖然馬來西亞於季內營業額按年大升2.5倍至約7080萬元，但內地、港澳及綫上業務的營業額分別錄得9.8%、8.5%及1.7%的跌幅。

莎莎指，疫情持續導致港澳的零售和批發營業額下降，但期內零售銷售的同店銷售仍按年升6.7%，每宗交易平均金額升3.3%，但交易宗數跌10.6%。另外，香港的線上業務在自家網店帶動下，銷售按年升 70%。

集團提到，香港受惠消費券計劃的促銷活動，今財年起每月的零售和批發業務均錄得按年正增長。不過，澳門因6月底確診病例急升，並於7月首次實施全市封城，導致遊客人次大幅下降。

截至9月底止，莎莎共有193間店，按季減少30間，主因內地大幅關店至42間，於港澳則減少兩間至80間店，馬來西亞反而按季增加1間至71間。

內地上季同店銷售跌11%

受累疫情爆發和消費疲弱，上季內地同店銷售按年跌11%，集團透過理順內地店舖網絡，作為提升盈利能力的其中一項措施，季內關閉29間錄得虧損的店舖。但強調內地市場仍然是莎莎的重 要市場，短期內，集團會按照店舖的營運表現和盈利能力，繼續優化店舖網絡，並嚴格控制整體成本，以減低虧損及保留實力。

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編輯：袁諾曦